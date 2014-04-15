Karşı'nın patronu: Ağaoğlu reklamı editoryal karardı, ama özür dilerim

Yayın hayatına son veren ve hakları için çalışanların direnişte olduğu Karşı gazetesinin patronu Turan Ababey, krize neden olan Ağaoğlu grubunun ilanlarının editoryal kadronun kararıyla yayımlandığını söyledi. "Ağaoğlu reklamı için özür dilerim" diyen Ababey, çalışanların haklarını ödeyeceğini, ancak zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Gazetenin kapatılmasından iki gün önce Genel Yayın Yönetmenliği'ne oturan Kutlu Esendemir, çalışanların, eksik maaşlarını ve borçlarını alana kadar binadan ayrılmayacaklarını belirterek, "Bir patron düşünün ki, gaztede bana genel yayın yönetmenliği teklif ediyor. Ama ertesi gün maaşlar yatırılmıyor. Ertesi gün gittiğimizde de gazetenin kapatıldığını öğreniyoruz" dedi.

Karşı gazetesinin patronu Turan Ababey’in Artı Bir televizyonunda Mirgün Cabas’ın sunduğu “Her Şey” programındaki açıklamaları şöyle:

-Niye kapattınız?

-Yapılan planlamanın 10 katı bir masrafla karşılaştığımız için böyle bir karar almak zorunda kaldık. Bu şartlarda baktığınız zaman, hem reklamsız hem tarafsız bir gazetenin nasıl süreceğini konuşmamız lazım. Çalışanlarımızla beraber oradaydık. Getirisini götürüsünü hesapladık ve böyle bir karar aldık.

-Kararı kendiniz almadınız mı?

Hayır. Yöneticilerle birlikte alındı karar. Tekrar bir hamle yapalım dedik. Yeni yayın yönetmeninin atanması gibi. Yeni genel yayın yönetmeni de önceden yayın koordinatörüydü.

Böyle bir parasal gücümüz olmadığını söyledik. Ani mi oldu, olmadı. Gazetenin kapatılması önceden konuşuluyordu ama tebliğ etmiyordum.

-Yayın yönetmeni biliyor muydu?

Bunu kimse bilemez. Ben de bilmiyordum. Umudumuz sürüyordu. Bir ihtimal reklam alırız. Bir ihtimal tirajımız artar diyordum.

Bu benim ilk gazete deneyimim. Gezi’ye katıldım. Proje aşamasında planladık, getir götür yapıldı. 1 yıl için söz verildi. Bir yıllık söz verdim. Önceden cebindeki paraya bakıyorsun ama yayına girince değişiyor.

Twitter’a “Pensilvanya destekli” yazdılar. Ben şunu söylemek zorundayım, bu işin başlangıcından sonuna kadar, cemaat, siyasi parti, hiç kimseden tek bir kuruş ya da talimat almışsam yezide gelen lanet bana gelsin. O iftira atanlar benim de kim olduğumu biliyorlar. Bu iddiasını sürdürmeye devam eden varsa ben laneti üstlenmeye hazırım.

Esendemir: Bugüne kadar hiç para alamayan arkadaşlarımız var

Kutlu Esendemir: Öncelikle 14 Ocak'ta bu projeye dahil olurken, hem Turan Bey, hem Eren Erdem, bu gazetenin 1 yıllık bir proje olduğunu, tirajı 40 binde olsa 400 bin de olsa bu işte devam edeceklerini söylediler. Ben bu işe bu sebeple girdim. Bu güvenceyi başka arkadaşlara da verdim. Birden böyle bir karar alındı. Kapatma kararının ardından bize resmi bir belge dahi verilmedi.

Bu gazetenin 94 çalışanı var, biz 40 arkadaş olarak buradayız. Bugüne kadar hiç para alamayan arkadaşlarımız var. Tazminatlarımız var. Ama bu Turan beyin geldiği nokta doğru değil.

-Maaş alamadığınız var mı?

Var.

Ababey: Takvim önerdim

Turan Ababey: Burada çalışan emekçilerin hiçbir alacağı bende kalmasın. Hukuk ne diyorsa o olsun. Ben bugün çalışanlara sundum bunu.

Genel tazminatlara kadar bir takvim önerdim. Binayı işgal etmek hukuk mu demek? Sen kaçacaksın diyorlar. Ben niye kaçayım. Niye ödemiyim ki, adam çalışmış. Herkes de projeye inanmış gelmiş. Ben bu parayı 2.5 ayda 75 gün içinde ödemeyi teklif ettim. Ben dedim ki 2 gün duralım.

Kutlu Esendemir: Bir patron düşünün ki, gazetede bana genel yayın yönetmenliği teklif ediyor. Ama ertesi gün maaşlar yatırılmıyor. Ertesi gün gittiğimizde de gazetenin kapatıldığını öğreniyoruz. 2 gün önce gazeteyi yolluyoruz. Matbaada kağıt olmadığı söyleniyor. Kriz çıkıyor.

Ababey: Çevre katilinin reklamını almamalıydık

Turan Ababey: Ali Ağaoğlu reklamı ile ilgili herşeyi anlatayım. Reklam geldiğinde, ben karar veremedim. Bu reklam servisimiz için de büyük bir karardı. Eren Erdem, Kutlu Esendemir, Mehmet Bozkurt’a iletildi. Bir gün sonra da reklamı gazetede gördük. Editöryel bir karardı.

Çevre sayfasında bir çevre katilinin reklamını almamalıydık. Burada özür diliyorum. Bunu yazmak istedim ama olmadı.

Ben aslında tekstil işi yapıyorum. Böyle bir gazete çıkarmak istiyorsanız, 1 yıllık bütçe olarak 100 milyon TL cebinizde nakit olması lazım.

Eren Erdem’in ve İhsan Eliaçık’ın ayrılması ilan krizinden sonra gerçekleşti.

Gazeteyi devretmeye hazırım. Yeter ki gazete devam etsin.