Maliye Bakanlığı'nda çalışan Kadir Boymaç günümüzde cezaların vergi tahsil etmek değil, firma yıkmak için olduğunu söyledi.



"Biz üstatlarımızdan öğrendik, bizden sonrakilere öğrettik. İnceleme elemanlarına üstatların nesillerdir aktardığı ilk nasihatdir: 'Sen sen ol unutma! Bir incelemeye gittin. Karşında mükellef, yukarıda Allah var. Masanın öbür tarafında da sen varsın. Sakın adaletten, hukuktan ayrılma.' 3.8 milyar liralık cezayı, hukuku, adaleti çiğneyerek yazan inceleme elemanları işte bu geleneksel nasihati yok saydı. En çok buna üzülüyorum."

Bu sözlerin sahibi Kadir Boy. Eski İstanbul Defterdarı Kadir Boy, maliye geleneklerine göre bu işin önemli üstatlarından biri olarak kabul ediliyor. Gelirler kontrolörlerinin Doğan Yayın Holding'e raporla tebliğ ettiği 3.8 milyar liralık vergi ve cezası yıllarını bu işe vermiş Kadir Boy gibi "üstatları" isyan ettirmiş durumda. İsyanın sebebi sadece haksız yere yazılan rapor değil. Asıl isyan ettikleri maliye gibi köklü ve geleneklerine bağlı bir kurumun düştüğü durum.

26 yıl Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan Kadir Boy, "Meslek hayatımın büyük bölümü hesap uzmanlığı olarak geçti. 6 yıl defterdar yardımcılığı, 6 yıl defterlık yaptım. 1 yıl da Maliye Bakanı müsteşar muavinliği görevinde bulundum. Ben böyle bir raporu ne gördüm ne duydum ne de olabileceğine ihtimal verirdim. Bu, bize öğretilen her şeye ters" diyor.

Amaç vergi tahsil etmek değil, firma yıkmak





Vergi ve cezaya dayanak teşkil eden ilmühaberin istisnasının açıkça kanunda yapılmış olduğunu belirten Kadir Boy, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, Özelleştirme İdaresi'nin bu haktan faydalanarak yaptığı onlarca düzenleme, sonrasında hisse satışı var. Bunları ne yapacaksınız? Sık sık duyarız sektörel inceleme. Şimdi ne yapacaksınız? Bu konuda sektörel inceleme mi yapacaksınız? Yapsanız aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin de benzer haklardan yararlandığını göreceksiniz. Onlara da mı ceza keseceksiniz" diye soruyor.