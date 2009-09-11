Maliye Bakanlığı'nda çalışan Kadir Boymaç günümüzde cezaların vergi tahsil etmek değil, firma yıkmak için olduğunu söyledi.
"Biz üstatlarımızdan öğrendik,
bizden sonrakilere öğrettik. İnceleme elemanlarına üstatların
nesillerdir aktardığı ilk nasihatdir: 'Sen sen ol unutma! Bir
incelemeye gittin. Karşında mükellef, yukarıda Allah var. Masanın öbür
tarafında da sen varsın. Sakın adaletten, hukuktan ayrılma.' 3.8 milyar
liralık cezayı, hukuku, adaleti çiğneyerek yazan inceleme elemanları
işte bu geleneksel nasihati yok saydı. En çok buna üzülüyorum."
Bu sözlerin sahibi Kadir Boy. Eski
İstanbul Defterdarı Kadir Boy, maliye geleneklerine göre bu işin önemli
üstatlarından biri olarak kabul ediliyor. Gelirler kontrolörlerinin
Doğan Yayın Holding'e raporla tebliğ ettiği 3.8 milyar liralık vergi ve
cezası yıllarını bu işe vermiş Kadir Boy gibi "üstatları" isyan
ettirmiş durumda. İsyanın sebebi sadece haksız yere yazılan rapor
değil. Asıl isyan ettikleri maliye gibi köklü ve geleneklerine bağlı
bir kurumun düştüğü durum.
26 yıl Maliye Bakanlığı bünyesinde
görev yapan Kadir Boy, "Meslek hayatımın büyük bölümü hesap uzmanlığı
olarak geçti. 6 yıl defterdar yardımcılığı, 6 yıl defterlık yaptım. 1
yıl da Maliye Bakanı müsteşar muavinliği görevinde bulundum. Ben böyle
bir raporu ne gördüm ne duydum ne de olabileceğine ihtimal verirdim.
Bu, bize öğretilen her şeye ters" diyor.
Amaç vergi tahsil etmek değil, firma yıkmak
Vergi ve cezaya dayanak teşkil eden
ilmühaberin istisnasının açıkça kanunda yapılmış olduğunu belirten
Kadir Boy, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, Özelleştirme
İdaresi'nin bu haktan faydalanarak yaptığı onlarca düzenleme,
sonrasında hisse satışı var. Bunları ne yapacaksınız? Sık sık duyarız
sektörel inceleme. Şimdi ne yapacaksınız? Bu konuda sektörel inceleme
mi yapacaksınız? Yapsanız aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin
de benzer haklardan yararlandığını göreceksiniz. Onlara da mı ceza
keseceksiniz" diye soruyor.
İnceleme elemanlarının Amme
Alacakları Kanunu'nun verdiği yetkiyi kötüye kullandığına dikkat çeken
Kadir Boy gerekçelerini şöyle sıralıyor: "Gelenekler bir tarafa
bırakıldı, şimdi yarış var. En fazla cezayı hangi kontrolör kesecek.
Amaç belli. Bu işin vergi mahkemesinden döneceği çok açık. Ama
maliyenin 4-5 yıl sürecek bir Danıştay sürecine gitmesi, bu süreçte de
haksız da olsa mükellefin cezası kadar malının haczedilmesi,
haklarından alıkonulması hedefleniyor. Amaç vergi tahsil etmek değil,
firma yıkmak!"