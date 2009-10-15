Karşılıksız çeke para yerine hapis cezası

Yıllardır çözülemeyen ve ticaret hayatını kilitleyen soruna yeni bir çözüm üretiliyor

Hükümet, bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişini hapse girmesine neden olan ve yüzbinlerce kişiyi mağdur eden karşılıksız çek konusuna yeni bir çözüm üretiyor. Yeni tasarı, karşılıksız çek verenlere uygulanan 5 yıla kadar hapis cezasının kaldırılması ve bunun yerine para cezası uygulanmasını öngörüyor. Bu maddenin geriye yürütülmesi ve karşılıksız çek verenlerin affedilmesini önleyecek bir madde tasarıda yer alıyor. Hapis cezası ise karşılıksız çek verme suçunun tekrarı halinde gündeme geliyor.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, insanların çekten cezaevine girmesini önleyen bir çözüm üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Uzun süredir çek mağdurları bu açıklamayı bekliyorlardı. Bakan Sabah gazetesine yaptığı açıklamada yasanın tarihini de verdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ekonomik kriz nedeniyle ödenmesinde sorun yaşanan çeklerle ilgili Meclis'te bekleyen Çek Yasa Tasarısı'nın bu yıl yasalaştırılacağını açıkladı. Ergin, piyasada dolaşan 200 milyar liralık çek bulunduğunu, alınacak yanlış bir kararın piyasada sıkıntı yarabileceğini belirterek, "Eğer çeke olan güveni azaltırsak insanlar başka bir araca yönelebilir, likidite baskı doğabilir, faizler artabilir. Bu nedenle hem sahte çek vermeyi caydıran hem de insanların cezaevine girmesini önleyen bir çözüm arıyoruz. Çek suçlarına ekonomik ceza verilmesi üstünde çalıyoruz" dedi.