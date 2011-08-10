-KARŞILAŞMAYI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK TRABZON (A.A) - 10.08.2011 - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 18 Ağustos Perşembe günü Athletic Bilbao ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Takımımızın 18 Ağustos Perşembe günü İspanya'da Atletic Bilbao ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off Turu ilk maçını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Orsato yönetecek'' denildi. Bordo-mavili takım, İspanyol ekibi ile TSİ ile 22.00'da karşılaşacak.