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Yaşam

Karşı’da gazetecilerin sürdürdüğü direniş sona erdi

Geçmiş maaşlarının da içinde olduğu haklarının bir kısmını alan çalışanlar direnişlerini sonlandırdı

01 Haziran 2014 18:04

Karşı gazetesi 9 Şubat Pazar günü yayın hayatına başlamıştı. Nisan ayında gazetenin genel yayın yönetmeni Eren Erdem istifa etmiş yerine Kutlu Esendemir gelmişti. Bu değişikten 1 hafta sonra gazetenin ekonomik nedenlerle kapandığı açıklanmıştı. Karşı gazetesinin ödeme yapılmadan ve tebligatta bulunulmadan kapatılmasının ardından çalışanlar gazete binasında bir eylem başlatmıştı.

Medyatava’nın haberine göre, iki aya yakın zamandır süren eylem geçen Cuma günü sona erdi ve çalışanlar içeride kalan maaşları da olmak üzere talep ettikleri haklarının bir bölümünü aldı.

Gazete 14 Nisan Pazartesi günü son sayısıyla okuyucu karşısına çıkmıştı. Gazete çalışanları ise, kendilerine bir açıklama ve ödeme yapılmadan gazetenin kapanmasını protesto ederek 13 Nisan akşamı gazete binasını işgal etmişti. Basın meslek kuruluşları ve meslektaşlarının destek verdiği Karşı direnişçileri PDF formatında bir direniş gazetesi de çıkartıyordu. Geçmiş maaşlarının da içinde olduğu haklarının bir kısmını alan çalışanlar13 Nisan'dan bu yana sürdürdükleri direnişi bitirdi.

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