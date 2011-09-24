Karşı cinsten korkuyoruz





T24- Bir araştırmaya göre karşı cinsle yakınlaşmak Türklerin yüzde 60’ında stres yapıyor. Bunun için birçok kişi ilgi duyduklarıyla iletişime geçmekten korkuyor





Milliyet'in haberine göre, Turk.net’in Türkiye genelinde 3 bin kişi arasında yaptığı araştırma Türk insanının sosyal korkularını ortaya koydu. “Sosyal Korkularımız” adlı araştırmayla, sosyal medya ile ilişkilerin oldukça yoğun olduğu günümüzde “Kendinizi insanlarla etkileşimde ne kadar rahat hissediyorsunuz?” sorusuna cevap arandı. Çıkan sonuç: Karşı cinsle yakınlaşmaktan korkuyoruz, topluluk önünde konuşamıyoruz, tüketici haklarını aramaya korkuyoruz.

Araştırmaya katılan 18-71 yaş arasındaki kişilerin büyük kısmı karşı cinsle yakınlaşmaktan korktukları için platonik “takılmayı” tercih ettiğini söyledi. Araştırmaya göre; topluluk önünde hazırlıksız konuşma yapmak en büyük sosyal korku.





Konuşmaktan çekiniyoruz





Katılımcıların yüzde 80’i bu durumu kaygı verici buluyor ve bir toplantıda hazırlıksız konuşma yapmaktan mümkünse kaçınıyor. Toplumun çekindiği bir diğer şey de topluluk önünde konuşmak. Araştırmaya katılanların yüzde 50’den fazlası tüm ilginin onların üzerinde olduğu bu aktiviteyi tedirginlik verici buluyor. Katılımcıların yüzde 50’si otorite figürleriyle konuşurken kendini rahatsız hissediyor ve mümkün olduğunca yetkili veya yönetici konumunda kişilerle iletişim kurmaktan kaçınıyor. Ayrıca araştırmaya katılanların üçte biri de konuştuğu insanın gözlerinin içine bakmaktan kaçındığını da belirtiyor. Bilgi ölçen sınavlar da toplumun yüzde 50’sinde tedirginlik yaratıyor ve bu sınavlara girmeye kaçınanların oranı ise araştırmaya katılanların üçte birini oluşturuyor.





‘İade’ tedirgin ediyor





Tüketicilerin haklarını aramamaların nedeni de sosyal korku. Her dört kişiden biri aldığı ürünü iade etme konusunda tedirginlik yaşıyor.