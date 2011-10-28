Karşı cinste karşı konulmaz bulduklarımız

T24 - İngiltere’de, 4,000 yetişkinin katıldığı bir ankette, çoğu kadının uzun süreli göz kontağına ve güçlü kollara eşlik eden flörtöz bir gülümsemeyi karşı konulmaz bulduğu belirlendi.
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Anketi cevaplayan erkekler ise görüşlerinde biraz daha az medeniydi- muhteşem bir vücut listelerinde ilk sırada geliyor ve muhteşem bir göğüs dekoltesince izleniyordu.
Araştırmanın sözcüsünün açıklamasına göre, “Birinin karşı cinse sadece çekici değil, ‘karşı konulmaz’ gözükmesi için gerekli olan unsurları öğrenmek istedik. Ve nadir kombinasyonlar bulduk; zihinsel ve fiziksel. Tüm anketten çıkan sonuç ise insanlar birisini karşı konulmaz buluyorsa o anları değerlendirmeli çünkü bu pek sık gerçekleşmiyor.” Kadınların bir erkekte karşı konulmaz buldukları:
1. Gülümseme
2. Espri anlayışı
3. Düşünceli olma
4. Cömertlik
5. Zeka
6. Sevecenlik
7. Kendine gülebilme yeteneği
8. Küstah, yaramaz bir yan
9. Aile sevgisi
10. Güzel bir vücut
11. Kibarlık
12. Göz kontağını uzun tutması
13. Tutku
14. Güçlü kollar
15. Çocuklarla iyi anlaşmak
16. Pozitif olma
17. Takım elbise içinde iyi görünmek
18. Kendine güven
19. Geniş omuzlar
20. Kirli sakal Erkeklerin karşı konulmaz buldukları:
1. Muhteşem vücut
2. Göğüs dekoltesi
3. Espri anlayışı
4. Güzel bir gülüş
5. Erkeğini komik bulması
6. Çorap ve jartiyer
7. Sevimli bir kıkırdama
8. Hoş koku
9. Kendine gülebilme yeteneği
10. Güvenilirlik
11. Mini etek
12. Diz üstü çizmeler
13. ‘The girl next door’ görünümü
14. Haylazlık
15. Uzun bacaklar
16. Optimistlik
17. İyi dinleyici olması
18. Entelektüel diyalog kurabilmesi
19. Gözlerinin içine bakması ve kaçırmaması
20. Maddi olarak kendine yetmesi