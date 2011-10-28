Karşı cinste karşı konulmaz bulduklarımız

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Kadınlara çekici gelen dans figürleriErkekleri sevmemizin 10 sebebiErkekler hangi halinizi daha çok beğeniyor?Aşk stilinizi biliyor musunuz?Aşk ömrü uzatıyor!Kalori yakmanın en seksi yöntemleriAşkla ilgili 25 büyüleyici gerçekSeksilik detaylarda gizlidirAnketi cevaplayan erkekler ise görüşlerinde biraz daha az medeniydi- muhteşem bir vücut listelerinde ilk sırada geliyor ve muhteşem bir göğüs dekoltesince izleniyordu.Araştırmanın sözcüsünün açıklamasına göre, “Birinin karşı cinse sadece çekici değil, ‘karşı konulmaz’ gözükmesi için gerekli olan unsurları öğrenmek istedik. Ve nadir kombinasyonlar bulduk; zihinsel ve fiziksel. Tüm anketten çıkan sonuç ise insanlar birisini karşı konulmaz buluyorsa o anları değerlendirmeli çünkü bu pek sık gerçekleşmiyor.”1. Gülümseme2. Espri anlayışı3. Düşünceli olma4. Cömertlik5. Zeka6. Sevecenlik7. Kendine gülebilme yeteneği8. Küstah, yaramaz bir yan9. Aile sevgisi10. Güzel bir vücut11. Kibarlık12. Göz kontağını uzun tutması13. Tutku14. Güçlü kollar15. Çocuklarla iyi anlaşmak16. Pozitif olma17. Takım elbise içinde iyi görünmek18. Kendine güven19. Geniş omuzlar20. Kirli sakal1. Muhteşem vücut2. Göğüs dekoltesi3. Espri anlayışı4. Güzel bir gülüş5. Erkeğini komik bulması6. Çorap ve jartiyer7. Sevimli bir kıkırdama8. Hoş koku9. Kendine gülebilme yeteneği10. Güvenilirlik11. Mini etek12. Diz üstü çizmeler13. ‘The girl next door’ görünümü14. Haylazlık15. Uzun bacaklar16. Optimistlik17. İyi dinleyici olması18. Entelektüel diyalog kurabilmesi19. Gözlerinin içine bakması ve kaçırmaması20. Maddi olarak kendine yetmesi