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Ekonomi

KARSAN'A BROOKLYN'DEN DESTEK NEW YORK (A.A.)

02 Mayıs 2011 12:37

-KARSAN'A BROOKLYN'DEN DESTEK NEW YORK (A.A.) - 02.05.2011 - New York taksi ihalesinde finale kalan Karsan firmasına, Brooklyn Belediyesinden destek geldi. Toplantıya Belediye Başkanı Marty Markovitz, eyalet senatörü Eric Adams, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası Direktörü Julie Kushner ve Brooklyn'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Markovitz, ihaleyi kazanması durumunda Brooklyn'de araçların montajını yapacak bir fabrika kurabileceğini belirterek, ''Bu fabrikada 800 Amerikalıya iş olanağı sağlanacak. Karsan bu ihaleyi kazanmalı. Hem arabasını muhteşem dizaynı hem de Brooklyn insanına sağlayacağı istihdam çok önemli'' diye konuştu. New York Eyalet Senatörü Adams ise taksi kullanımında özürlü vatandaşların ayrımcılığa uğradığını belirterek, Karsan'ın modeli ile bu ayrımcılığa son verildiğini kaydetti. New York Başkonsolu Mehmet Samsar da, Karsan'ın Türkiye'de hem çok güçlü  hem de araba üretimi konusunda da deneyimli bir marka olduğunu ifade etti. Samsar, ''New York taksisinin New York'ta üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Karsan ihaleyi kazanırsa bunu yapacak. Amerika yeniliklere şans tanıyan bir ülke ve Karsan'a da bu şansı vermeli'' diye konuştu. New York taksi ihalesinde finalde Karsan, Nissan ve Ford firmaları bulunuyor. İhalede kazanan firmanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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