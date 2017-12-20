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Kars ve Iğdır'da kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Bedir ALTUNOK- Suat DENİZ/ KARS, IĞDIR, (DHA) - KARS ve Iğdır'da kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

20 Aralık 2017 16:39

Bedir ALTUNOK- Suat DENİZ/ KARS, IĞDIR, (DHA) - KARS ve Iğdır\'da kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kars\'ta bugün saat 11.00 sıralarında Digor- Kars karayolu Gülheyran köyü yakınlarında meydana geldi. Ziyaettin Buldu yönetimindeki 36 M 1163 plakalı yolcu minibüsü, etkili olan kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanarak ters dönen minibüs kara saplandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen 112 acil servis görevlileri ters dönen araçtan yaralıları çıkarttı. Yaralanan 8 kişi Harakani Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Digor Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Iğdır\'ın Karakoyunlu ilçesinde Ferman Bağcı yönetimindeki 76 AC 961 plakalı Kacardoğanşalı köy minibüsü, kent merkezine gelirlen ilçesi çıkışında yola park etmiş kamyona yoğun sis nedeniyle arkadan çarptı. Hurdaya dönen mininüsteki yolculardan Abdulali Bağcı, kaza yerinde yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Yaralılar,  Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazalarla iligili soruşturma başlatıldı.

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