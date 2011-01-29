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Kars Valisi: Esas karne mahşerde!

Vali Ahmet Kara, öğrenci ve öğretmenlere “Esas karne insanın mahşer gününde alacağı karnedir” diye konuştu...

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Kars İmam Hatip Lisesi’nde yapılan ilk yarı yıl karne törenine katılan Vali Ahmet Kara, öğrenci ve öğretmenlere “Esas karne insanın mahşer gününde alacağı karnedir” diye konuştu.

Kara, “Ya öğrenci ol, ya öğretmen ol. Bu ikisi olamıyorsan dinleyici ol, emrine istinaden ben dinleyici olmak isterdim” dedi. Karnelerin sadece bir dönemin bittiğini, başka döneme geçildiğini belirten belgeler olduğunu anlatan Vali Kara, “Karneler hiç önemli değildir arkadaşlar. Esas karne insanın mahşer gününde alacağı karnedir. Onun için bu karneleri de, bu hayatınızı da, bu sınıflarınızı, bu eğitiminizi de buna göre yönlendirin. Dünya ve ahirette de birer hedefiniz olsun ve hedefinizi büyük tutun. Hedefe ulaşmak için var gücünüzle çalışın. Hırsla azmi, birbirinden ayırın. Hırslı olmayın, azimli olun.” dedi.



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