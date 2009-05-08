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Politika

Kars TSO Başkanı: 'Ermeni sınırı hep açık olmalı'

08 Mayıs 2009 13:11

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ali Güvensoy, Ermenistan-Türkiye arasında sınır kapılarının her zaman açık olmasından yana olduklarını belirterek, "Ama bu konuda Ermenistan'ın da özveride bulunması lazım" dedi.

Güvensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın ilişkilerin iyi olmasını ve sınır kapılarının açılmasını istediklerini ifade etti.

Ermenistan'ın sınır kapılarının açılması için soykırım iddialarından vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Güvensoy, şunları söyledi:

"Sözde soykırım iddiaları devam edecekse, Karabağ sorununa değinilmeyecekse bu şartlarda sınır kapısının açılması zor olur. Türk milleti olarak barıştan yana bir milletiz. Güzel ilişkiler içinde ticari ilişkilerimizi devam ettireceksek her iki tarafında fedakarlıkta bulunması lazım. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Bu konuları sık sık gündeme getirmenin hiçbir anlamı yoktur. Eğer barış istiyorsak, ticari ilişkilerimizin devam etmesini istiyorsak iki tarafında bu konuda özverili olması lazım."

Erivan'dan kalkan uçakların, Trabzon, Antalya ve İstanbul'a Kars'ın üzerinden geçip gittiğini ifade eden Güvensoy, "Sınır kapıları kapatılarak Ermenistan'a ambargo uygulanacaksa tüm Türkiye üzerinden uygulanmalı. Sadece Kars için uygulanmamalı. Sınır açıksa her tarafa açık olmalı. Kapalıysa her tarafa kapalı olmalı. Azerbaycan da bizim için önemlidir. Her zaman diyoruz ki, bir millet iki devletiz" diye konuştu.

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