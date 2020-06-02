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Yaşam

Kars'ta yoğun cadde ve sokaklara maskesiz çıkmak yasaklandı

02 Haziran 2020 22:26

Kars'ta Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda maskesiz yasaklama getirilen cadde ve sokaklara maske takmadan çıkan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

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