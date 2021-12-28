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Kars'ta 30 litre sahte içki ele geçirildi

Yapılan denetimde 110 paket kaçak sigara da bulundu

28 Aralık 2021 09:51

Kars'ta, yılbaşı öncesinde polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde; 30 litre sahte içki, bandrolsüz 100 kilo kıyılmış tütün ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçakçılık suçunun önlenmesi çalışmaları kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Ekipler, bandrol üzerinde gözle görülemeyen ancak elektronik olarak aktive edilen mobil cihazla içki ve sigaraları tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimlerde; 30 litre sahte içki, bandrolsüz 100 kilo kıyılmış tütün ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Malzemelere imha edilmek üzere el koyulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde etiket denetimi gerçekleştirerek, ürünler ile fiyat etiketini karşılaştırdı. Denetimlerde, uygunsuz görülen yerlere cezai işlem uyguladı.(DHA) 

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