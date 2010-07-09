Kars-Kudüs hattında yolculuk

T24- Dustin Hoffman ve Meg Ryan gibi Hollywood ünlülerinin protesto ederek katılmadığı Kudüs Film Festivali'nde bir Türk filmi gösterilecek. 5 Türk yönetmenin imzasını taşıyan 'Kars Öyküleri' isimli film, 17 Temmuz'a kadar sürecek olan festivaldeki tek Türk yapımı olacak



Kudüs Film Festivali olaylı açıldı. Meg Ryan ve Dustin Hoffman gibi ünlülerin Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyı protesto ederek festivale katılmamaları tüm dikkatleri bu organizasyona çekti. Festivalin 'Panorama' bölümünde bir Türk filminin gösterileceği haberi de duyanları şaşırttı. Özcan Alper, Zehra Derya Koç, Ülkü Oktay, Ahu Öztürk ve Emre Akay'dan oluşan 5 Türk yönetmenin imzasını taşıyan 'Kars Öyküleri' filmi, festivaldeki tek Türk yapımı olacak. Film, 10 ve 12 Temmuz'da gösterilecek.





POLİTİKACI DEĞİLİZ





Akşam gazetesinde yer alan habere göre, filmin şubat ayında Rotterdam Film Festivali'nde gösterilmesinin ardından pek çok festivalden davet aldığını, bunların arasında Kudüs Film Festivali'nin de yer aldığını söyleyen yapımcı Ahmet Boyacıoğlu, 'zamansızlık' nedeniyle Kudüs'e gidemeyeceklerini belirtti. Boyacıoğlu, 'Festivale gitmiyoruz, çünkü ayın 21'inde başka bir festivale gideceğiz. Ayrıca bizi davet etmediler. Biz genelde davet edildiğimiz yerlere gideriz.' dedi. Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıdan sonra filmin gösterimini iptal etmeyi düşünmediklerini söyleyen yapımcı, 'Siyasi kaygılar gütmüyoruz. Çünkü biz politikacı değiliz, sanatla uğraşıyoruz. Film Lübnan, Romanya, Varşova ve Vancouver'da da gösterilecek' dedi. Ahmet Boyacıoğlu, Kudüs Film Festivali yetkililerinin kendilerini bütçe yetersizliği nedeniyle çağırmadıklarını, bunun festival yetkilileri tarafından kendilerine bildirildiğini de belirtti.





5 HİKAYE 5 YÖNETMEN





Kars Öyküleri; Ankara Sinema Derneği'nin 2007 yılında düzenlediği Kars Öyküleri Senaryo Yarışması'nda Zeki Demirkubuz, Ümit Ünal, Önder Çakar'dan oluşan kurul tarafından seçilen 5 senaryodan oluşuyor. Senaryolar, Özcan Alper, Zehra Derya Koç, Ülkü Oktay, Ahu Öztürk ve Emre Akay tarafından sinemaya uyarlandı. 'Moto Guzzi', 'Kül', 'Zilo', 'Açık Yara' ve 'Küçük Bir Hakikat' adını taşıyan öykülerin görüntü yönetmenliğini ise Özgür Eken yaptı. Filmlerde; Ayda Aksel, Bennu Yıldırımlar, Meral Çetinkaya, Ozan Bilen, Şebnem Köstem, İskender Bağcılar, Erol Babaoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Necmettin Çobanoğlu, Ruhi Sarı, Müge Ulusoy, Begüm Birgören, Rıza Akın, Rıza Sönmez, Derya Durmaz, Birsu Demir, Berna Adıgüzel, Turgay Tanülkü gibi isimler rol aldı. Filmin yapımcılığını Gezici Film adına Başak Emre ve Ahmet Boyacıoğlu üstlendi.



Sanat ve siyaset ayrı





Özgür Eken/Görüntü Yönetmeni:



Kudüs, Irak, İran ayırmam



Fİlm çekmek bir nevi bencilliktir. Özünde tüm filmler beğeni kazanabilmek ve alkış alabilmek adına çekilir. Kudüs, İran, Irak gibi bir ayrım yapmam. Sinemaya hizmet eden bir insanın bu gibi dertleri olmaması gerekir. Festivallerin amacı halkla sinemayı birleştirmektir. Bu film o festivalde gösterilince Kudüs'teki insanlar Kars'ı görecek. Meg Ryan gitmezse, ben gitmezsem insanların iletişim hakkını da kesmiş oluruz. Bu bir korkaklıksa ve oraya giden 'Başıma bir iş gelir' diye düşünürse bu başka bir durumdur. Meg Ryan gitmekten vazgeçeceğine oraya başrolde oynadığı bir filmi göndersin.

Zeki Demirkubuz/Yönetmen:



BAĞNAZ OLAMAZLAR



Filmin tepki toplayacağını düşünmüyorum. İnsanların bu kadar bağnaz olacaklarını hiç sanmam. Filmde İsrail'le hiç ilgisi olmayan, bu ülkeden çıkan hikayeler yer alıyor.



Begüm Birgören/Oyuncu:



KESİNLİKLE GİTMEM



FESTİVALDE, bir protesto mesajıyla gösterilmesini isterim. Protest bir hareket olmasını bekliyorum. Yapımcılar, tavır koymakta tereddüt etmiş olabilir. Fevri karar almak istememiş olabilirler. Festivale katılmam. Gidersem de, protesto etmek için giderim.



Turgay Tanülkü/Oyuncu:



Film aylar önce istenmişti



Kars Hikayeleri, Kudüs Film Festivali tarafından aylar önce istenmişti. Yani hiçbir tatsız olay yaşanmadan önce festival kapsamında istenen bir film. Biz, sinemanın barışçıl bir yüzü olduğuna inanıyoruz. Tüm oyuncular para almadan oynadı. Ben, filme tepki gösterileceğini sanmıyorum.



Emre Akay/Yönetmen:



Boykot anlamsız



Eskiden müzik grupları, Türkiye siyaseten yalnız olduğu için ülkemize gelmediklerinde çok sinir olurdum. Siyasi açıdan boykotun farklı araçlarla yapılmasını doğru bulmuyorum. Hükümeti protesto edebilir, yürüyüş yapıp, taş atabilirsiniz. Ülkeyi boykot etmek anlamsız. Gidip, derdiniz neyse anlatmak daha doğru.Festivale bir tavır alınmamalı.



Ozan Bilen/Oyuncu:



SANATIN SİYASETLE HİÇ İLGİSİ YOK



Sanatla siyaseti birbirinden ayırmak gerekiyor. Siyasi kaosun bizim filmimizle ne ilgisi var? Orada İsrailli sanatseverler var. Bu, hükümetlerin yarattığı bir kriz. Ben halklar arasında sorun olduğunu düşünmüyorum. Festivale seve seve katılırım.