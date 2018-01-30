Kars il jandarma eski komutanına FETÖ'den 15 yıl hapis

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ/PDY davasında, İl Jandarma eski Komutanı Albay Serdar Güngör, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen İl Jandarma eski Komutanı Albay Güngör ile birlikte 11 kişi, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Sanıklar hakkında, Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Sanıklardan 7\'si, adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, dün görülen karar duruşmasında, tutuklu yargılanan İl Jandarma eski Komutanı Albay Serdar Güngör, İl Jandarma Komutan eski Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, astsubay Murat Aydoğmuş, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube eski Müdürü Binbaşı Ömer Talay ile tutuksuz 7 sanık hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Serdar Güngör ile Kamil Öztürk\'ü \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan Ömer Talay ile Murat Aydoğmuş\'a 12 yıl 6\'şar ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 7 sanık ise beraat etti.

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