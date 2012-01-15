Karremans, 8 bin hayatın hesabını verecek

T24 - Hollanda yargısı, Bosna’da en kanlı katliamın yaşandığı Srebrenitsa’daki BM gücünün komutanı Karremans’ın yargılanmasına karar verdi. Karremans, Müslümanları Sırp güçlerine teslim etmişti.



Hollanda yargısı, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadığı en büyük katliam olarak kabul gören Srebrenitsa Soykırımı’yla ilgili tarihi bir karar aldı. Lahey Temyiz Mahkemesi, temmuz ayında “Srebrenitsa katliamında hayatını kaybeden üç Bosnalının ölümünde Hollanda devletinin sorumluluğunun bulunduğu”na hükmetmişti. Mahkeme, bu kararın ardından dün de Srebrenitsa’yı Bosnalı Sırpların askeri lideri olan ve halen Lahey’deki uluslararası savaş suçları mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Ratko Mladiç’e teslim eden BM gücünün Hollandalı komutanı Thom Karremans’ı suçlu bularak yargılanmasına karar verdi. Söz konusu dava, BM’ye bağlı Bosna’daki Hollanda askeri birliğinde tercümanlık yaparken, Hollandalı askerler tarafından Sırplara teslim edilen ailesini kaybeden Hasan Nuhanoviç ile elektrikçi olarak çalıştığı sırada öldürülen Rizo Mustafiç’in yakınları tarafından 2002’de açılmıştı.



Nuhanoviç, davanın diğer kurban yakınları için de emsal olacağını ve onların da Karremans hakkında dava açabileceklerini belirterek, davanın ne zaman başlayacağına kurulacak adalet komisyonunun karar vereceğini söyledi.

Tazminat ödenecek



Temyiz Mahkemesi temmuzda aldığı kararda, Hollanda hükümetinin kurban yakınlarına tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. Mahkeme, Hollandalı askerlerin, kendilerine sığınan Boşnakları, Sırplara teslim ettiklerinde öldürüleceklerini tahmin etmeleri gerektiğine de dikkat çekmişti.

Avrupa’nın son soykırımı



BM Srebrenitsa’yı 1995’te ‘güvenli bölge’ ilan etmiş ve Hollanda’nın kontrolüne verilmişti. Ama Bosnalı Sırpların komutanı Mladiç’e bağlı birlikler gelince, Hollanda askerleri kamplardaki 45 bine yakın Boşnak’ı onlara teslim etmişti. Sırp güçler de 8 binden fazla Boşnak erkeği katletmişti. Bugüne kadar bulunan 13 toplu mezarda kurbanların 5 bininin cenazesine ulaşılabildi. Katliam, BM tarafından “soykırım” olarak kabul edildi. 16 yıl süren firarın ardından mayısta yakalanan Mladiç savaş suçları mahkemesinde yargılanıyor.

Mladiç’le kadeh tokuşturmuştu



Hollandalı Albay, kenti BM’nin hava desteği sağlamadığını ve askerlerin yiyecek sıkıntısı çektiğini söyleyerek terk etmiş ve Sırp saldırısı başlamıştı. Albay’ın Sırp general Mladiç’le kadeh tokuştururken fotoğrafları tepki çekmişti.





