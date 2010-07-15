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Sağlık

Karpuzun mucizevi 10 faydası

Uzmanlara göre karpuz yemeniz için 10 önemli neden var.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Yaz mevsiminin vazgeçilmeyen meyvesi olan karpuzun pek çok yararı bulunur. Uzmanlara göre karpuz yemeniz için 10 önemli neden var. İşte bu nedenler:

Kum döktürür

Kum dökme, taş düşürmeye de etkilidir.

Bedeni temizler

Karpuz bedeni temizleyici özelliğe sahiptir.

Kan basıncını dengeler

Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.

İdrar söktürür

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Üre temizler

Böbrekteki üre ve ürat tuzlarını temizleyici özelliği vardır.

Kilo verdirir

Bol miktarda su içermesi ve şeker barındırmaması, ayrıca boşaltımı hızlandırması gibi özellikleriyle kilo vermeyi hızlandırır.

Böbrekleri çalıştırır

Karpuzun yüzde 95'i su olduğundan böbrekleri çok iyi çalıştırır.

Açken tüketilmesi önerilir

Karpuzu açken tüketmek, içerdiği faydalardan azami şekilde yararlanılmasını sağlar.

Kalp krizine karşı korur

İçeriğindeki yüksek potasyum ve Beta Karoten maddesi sayesinde kalp krizine karşı koruyucu özelliği bulunur.

Antioksidan içerir

Bol bol B, C vitamini ve anti-oksidan içermektedir.

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