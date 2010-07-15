Karpuzun mucizevi 10 faydası

T24- Yaz mevsiminin vazgeçilmeyen meyvesi olan karpuzun pek çok yararı bulunur. Uzmanlara göre karpuz yemeniz için 10 önemli neden var. İşte bu nedenler:
Kum döktürür
Kum dökme, taş düşürmeye de etkilidir.
Bedeni temizler
Karpuz bedeni temizleyici özelliğe sahiptir.
Kan basıncını dengeler
Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.
İdrar söktürür
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Üre temizler
Böbrekteki üre ve ürat tuzlarını temizleyici özelliği vardır.
Kilo verdirir
Bol miktarda su içermesi ve şeker barındırmaması, ayrıca boşaltımı hızlandırması gibi özellikleriyle kilo vermeyi hızlandırır.
Böbrekleri çalıştırır
Karpuzun yüzde 95'i su olduğundan böbrekleri çok iyi çalıştırır.
Açken tüketilmesi önerilir
Karpuzu açken tüketmek, içerdiği faydalardan azami şekilde yararlanılmasını sağlar.
Kalp krizine karşı korur
İçeriğindeki yüksek potasyum ve Beta Karoten maddesi sayesinde kalp krizine karşı koruyucu özelliği bulunur.
Antioksidan içerir
Bol bol B, C vitamini ve anti-oksidan içermektedir.