Karpuzu bu yıl geç yiyeceğiz

T24 - Tadı ve aromasının yanı sıra sıcak yaz günlerinde verdiği serinlikle, her yaş grubunun severek tükettiği, yaz meyvelerinin gözdesi karpuz, bu yıl piyasaya geç çıkacak. Erkenci karpuz üretiminde, en önemli üretim merkezi olan Adana'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle ekimin gecikmesinin hasadı 20 Mayıs'ta yerine Haziran'a bırakacağı tahmin ediliyor.





Türkiye'nin karpuz üretiminin önemli bölümünü karşılamasının yanı sıra en erkenci turfanda karpuzun yetiştiği Adana'da, önce yağmuri ardından tarlaların çamura dönüşmesi nedeniyle karpuz fideleri toprakla buluşturulamıyor.





Yörede her yıl karpuz ekimii Aralık ayında viyollere (kapçık) çekirdek dikimiyle başlıyor. Ocak ayında tarla hazırlıkları yapılıyor, set çekimi, kanal açma, demir çekme ve çukur açma gibi işlemler ayın ortalarına kadar tamamlanıyor. Ocak ayının sonundan itibaren de çekirdekten yetiştirilen fideler toprakla buluşturularak can suyu veriliyor, gübreleme yapılıyor ve üzerine naylon örtüler çekiliyor. Ancak, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu işlemlerin hiçbiri yapılamadı. Yağmurların kesilmesine rağmen toğrağın henüz kurumaması üreticiyi ekimde geciktiriyor.





Özellikle karpuzun ilk çıktığı yer olan Karataş İlçesinin Tuzla Beldesi yakınlarında sel ve yağışlar nedeniyle karpuz ekimi hiç yapılamadı. Erkendi örtü altı karpuz üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerlerden birisi olan Yumurtalık ilçesinde de geçtiğimiz yıl Şubat ayının ilk iki haftasında tamamlanan fidelerin toprağa indirilmesi işlemi yeni başladı.