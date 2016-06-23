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Yaşam

"Karpuzlara vurmayın, size cevap veremezler"

Uzmanlar, "İyi karpuz nasıl seçilir"in cevabını verdi

23 Haziran 2016 18:22

İtalya'nın Milano kentinde, bir süpermarketin karpuz tezgahındaki "Lütfen karpuzları tıklatmaktan vazgeçin, size cevap veremezler uyarısı" binlerce kilometre uzaklıktaki Çin'de sosyal medya üzerinden büyük bir tartışma başlattı.

Birçok Çinli, mikro blog sitesi Sina Weibo'da bir kullanıcının paylaştığı fotoğraftaki bu uyarıyı üzerlerine aldı.

Kullanıcılar, marketteki yazı İtalyanca olmasına rağmen, kendilerine ait olduğunu düşündükleri geleneklerinin hedef alındığını düşündü.

Birçok kullanıcı, yarım milyardan fazla abonesi olan sitede, karpuz "tıklatırken" ya da "dinlerken" çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Cep telefonu uygulaması

Karpuz tıklatma dünyanın birçok yerinde en yaygın seçme yöntemi.

Bir üniversite öğrencisinin geliştirdiği uygulamada, karpuzu tıklatırken, telefonu yakın tutup sesi kaydediyorsunuz. Sesi anında analiz eden uygulama, karpuzun iyi olup olmadığını söylüyor.

Karpuz nasıl seçilir?

Ancak 'uzmanlar', iyi karpuz seçimi için şunları öneriyor:

Karpuzu elinize alıp tartın. Ne kadar ağırsa o kadar iyidir.

Elinizi karpuza bastırın. Karpuz uyguladığınız basınca direnip 'karşılık veriyorsa' iyi demektir.

Karpuzun renklerine bakın. Bir ucu sarıysa karpuz yenmeye hazırdır.

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Karpuz nasıl seçilir

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