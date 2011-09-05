-Karpuz zam şampiyonu ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Tüketici fiyatları bazında bakıldığında ağustos ayında fiyatı en çok artan ürün karpuz oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, geçen ay yüzde 20,47 artışla karpuz zam şampiyonu olurken, karpuzu, yüzde 19,09 artış gösteren limon ve yüzde 17,66 artış gösteren mücevher ile yüzde 10,33 artış gösteren salatalık izledi. Ağustos'ta en yüksek artış gösteren diğer ürünler arasında ise yüzde 10,27 ile sarımsak, yüzde 9,10 ile tavuk eti, yüzde 8,35 ile okul kitapları, yüzde 7,03 ile yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 6,50 ile yumurta, yüzde 5,21 ile hazır kahve, yüzde 4,97 ile LPG dolum ücreti, yüzde 4,88 ile TV yayın masrafları, yüzde 4,31 ile toz şeker, yüzde 3,74 ile vapur ücreti, yüzde 3,73 ile ayçiçek yağı, yüzde 3,14 ile tren ücreti, yüzde 2,92 ile tüpgaz ücreti, yüzde 2,52 ile fındık içi, yüzde 2,46 ile dana eti ve yüzde 2,28 ile meyve suyu bulunuyor. -Elma, armut ve patlıcan ucuzladı TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise elma, armut ve patlıcan geldi. Ağustos ayında yüzde 16,32 fiyat düşüşüyle elma, fiyatı en fazla düşen ürün olurken, elmayı yüzde 14,56 ile armut, yüzde 9,34 ile de patlıcan takip etti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünler listesinde, fiyatı yüzde 7,57 oranında ucuzlayan erkek tişörtü, yüzde 6,22 oranında ucuzlayan bayan gömleği, yüzde 6,09 oranında ucuzlayan erkek gömleği, yüzde 5,86 ucuzlayan çocuk kazağı da ilk sıralarda yer aldı. Hazır çorbalar, bayan ayakkabısı, takım elbise, kuru kayısı, sucuk, kavun, konserve, taze fasulye, salça, telefon ekipmanları, kaşar peyniri ve mercimek de fiyatı düşen ürünler olurken, zeytin yüzde 0,42 artışla fiyatı en az artan madde oldu.