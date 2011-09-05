T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Karpuz zam şampiyonu   ANKARA (A.A)

05 Eylül 2011 15:05

-Karpuz zam şampiyonu   ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Tüketici fiyatları bazında bakıldığında ağustos ayında fiyatı en çok artan ürün karpuz oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, geçen ay yüzde 20,47 artışla karpuz zam şampiyonu olurken, karpuzu, yüzde 19,09 artış gösteren limon ve yüzde 17,66 artış gösteren mücevher ile yüzde 10,33 artış gösteren salatalık izledi. Ağustos'ta en yüksek artış gösteren diğer ürünler arasında ise yüzde 10,27 ile sarımsak, yüzde 9,10 ile tavuk eti, yüzde 8,35 ile okul kitapları, yüzde 7,03 ile yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 6,50 ile yumurta, yüzde 5,21 ile hazır kahve, yüzde 4,97 ile LPG dolum ücreti, yüzde 4,88 ile TV yayın masrafları, yüzde 4,31 ile toz şeker, yüzde 3,74 ile vapur ücreti, yüzde 3,73 ile ayçiçek yağı, yüzde 3,14 ile tren ücreti, yüzde 2,92 ile tüpgaz ücreti, yüzde 2,52 ile fındık içi, yüzde 2,46 ile dana eti ve yüzde 2,28 ile meyve suyu bulunuyor.  -Elma, armut ve patlıcan ucuzladı TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise elma, armut ve patlıcan geldi. Ağustos ayında yüzde 16,32 fiyat düşüşüyle elma, fiyatı en fazla düşen ürün olurken, elmayı yüzde 14,56 ile armut, yüzde 9,34 ile de patlıcan takip etti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünler listesinde, fiyatı yüzde 7,57 oranında ucuzlayan erkek tişörtü, yüzde 6,22 oranında ucuzlayan bayan gömleği, yüzde 6,09 oranında ucuzlayan erkek gömleği, yüzde 5,86 ucuzlayan çocuk kazağı da ilk sıralarda yer aldı. Hazır çorbalar, bayan ayakkabısı, takım elbise, kuru kayısı, sucuk, kavun, konserve, taze fasulye, salça, telefon ekipmanları, kaşar peyniri ve mercimek de fiyatı düşen ürünler olurken, zeytin yüzde 0,42 artışla fiyatı en az artan madde oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24