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Yaşam

Karpuz yüzünden kavga ettiler!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde karpuz satıcısı ile müşteri arasında bir liralık indirim yüzünden çıkan tartışmada biri ağır 7 kişi yaralandı...

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde karpuz satıcısı ile müşteri arasında bir liralık indirim yüzünden çıkan tartışmada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde karpuz satıcısı ile müşteri arasında bir liralık indirim yüzünden çıkan tartışmada biri ağır 7 kişi yaralandı. 



Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Asri Mezarlık civarında karpuz satıcısı İlyas G. (35) ile Zeynel U. (36) arasında bir liralık indirim yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zeynel U'nun olay yerine akrabalarının da gelmesiyle taraflar arasında odun, demir parçası ve hortumun kullanıldığı kavga çıktı. Olayda İlyas G, Fatih G ve Abdulmuttalip A ile Zeynel U, Soner S, Suat U ve Cemal U. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 6'sı ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Cemal U (32) ise hayati tehlike kaydı ile Osmaniye'ye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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