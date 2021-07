Karpuz üreticileri isyan etti: AKP üyesiyim; yaktınız bizi, mahvettiniz!

Adanalı karpuz üreticileri 70 kuruşa sattıkları karpuzun fiyatlarına tepki göstermek için ürünlerini yere atıp kırdı. Çiftçi Fuat Kumlu "AKP üyesiyim, yaktınız bizi, mahvettiniz. Karpuz 50 kuruş olur mu? Cumhurbaşkanım, biraz gör, gör şu çiftçiyi. Bittik, bittik. Yazıklar olsun" diye tepkisini gösterdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana'nın Karataş İlçesi'ne bağlı Bahçe Köyü'nde hasat yapılan karpuz tarlasında üreticilerle buluştu. Karpuz üreticilerinin sorunlarını dinledi. Türkiye'nin en erken karpuz hasadının Adana'da yapıldığına dikkat çeken karpuz üreticileri, hasat ettikleri karpuzu 'Yazıklar olsun' diyerek yere atıp kırdı.

"Ben AKP'liyim, şu ana kadar üyeyim, yaktınız bizi"

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, AKP üyesi olduğunu belirten karpuz üreticisi Fuat Kumlu, "Burada en çok mağdur olan üretici ve tüketici. Bu mazot bizi kahretti. Yeter Pakdemirli, kendine gel. sen renkli gözlük takmışsın, gerçekleri görmüyorsun. Olmaz böyle. 'İşi politikaya dökmüşsünüz' diyorsun ya, ben AKP'liyim. Ben şu ana kadar üyeyim. Yaktınız bizi, mahvettiniz. Karpuz 50 kuruş olur mu? Lütfen Cumhurbaşkanım, biraz gör, gör şu çiftçiyi. Bittik, bittik. Yazıklar olsun" diye konuştu.

"Karpuzu bu duruma getirene kadar toprağa kanımızı döküyoruz"

Bahçe Köyü'nde 55 dönümde karpuz üreten Sergen Şahbaz ise maliyetlerin çok arttığını belirterek, "Ocak ayından haziran ayına kadar soğuğuyla sıcağıyla dolusuyla meyve tutmasıyla her şeyiyle uğraşıyoruz. Bunların maliyeti 5-6 bin lira arasında. Geçen sene üre gübresini 1 lira 75 kuruşa alırken şu an 3 lira 50 kuruşa alıyorum. Mazotu 5 liraya alırken şu an 7 lira 50 kuruşa alıyorum. Bu fidenin bir tanesini 2 liraya alırken şimdi 3 lira 25 kuruş. Naylonumuz 22 liraya kadar çıktı. Karpuzu bu duruma getirene kadar toprağa kanımızı döküyoruz” dedi.

Maliyet yüzde 50 arttı

80 dönüm alanda karpuz eken Mehmet Şahbaz da, geçen seneye göre maliyetlerin yüzde 50 arttığını, ürünlerini satamadıklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilerin yanında durmadığını, adeta düşman gibi davrandığını söyledi.

"Marketler, 70 kuruştan karpuz alıp, 4-6 liradan satıyor"

Hasat yapılan alanda karpuz alan tüccar Hasan Hakim ise, "Ulusal ve yerel marketler bizi baskı altına alıyor, 70 kuruştan fazla fiyata karpuz almıyor. Hangi markete giderseniz gidin 4-6 liradan aşağı karpuz satmıyorlar. Bu vicdansızlıktır" şeklinde konuştu.

CHP'li Bulut: Karpuz tarlada 70 kuruş, markette 5 lira

Karpuz hasadının yapıldığı tarlada ürünlerini yere atarak feryat eden çiftçilerle görüşen CHP’li Ayhan Barut, ise şunları şöyledi: "Daha önce domates, patates, soğan tarlada kalmıştı. Aynı kaderi şimdi karpuz üreticisi yaşıyor. Çünkü üretim maliyetleri çok yüksek. Dekarda 5-6 bin liraya üretim maliyeti olan çiftçi, turfanda hasat yapmasına rağmen, ülkenin en erken ve en kaliteli üretimini yapması rağmen yarı fiyatına satamıyorlar. 2002 yılında karpuz üreticisi 1 ton karpuz satıp 1 ton üre gübresi alabiliyordu. 2021 yılına gelindiğinde 5 ton karpuz satarak 1 ton üre alır hale geldi. Üreticinin en temel girdisi olan mazotta da durum aynı. 2002 yılında 1 litre mazot alabilmek için 5 kilogram karpuz satan çiftçi, bugün 1 litre mazot alabilmek için 10 kilogram karpuz satmak zorunda. İhracat geç açıldı, hala İran'dan karpuz ithal ediliyor ve iç piyasada yüksek fiyatla tüketiliyor. Semt pazarlarını açın, tarlada 70 kuruşa satılmayan karpuzu marketlerde 5 liraya sattırmayın."