Karpuz alırken sakatlanan müşteriye 7,5 milyon dolar tazminat

ABD'nin Alabama eyaletinde, bir perakende zincirinde karpuz alırken düşerek sakatlanan müşteri, 7 buçuk milyon dolar tazminat kazandı.

Henry Walker, karpuz almak isterken ayağı reyonun önündeki tahta paletlere sıkışıp düşmüş, kalçası ve bir bacağı kırılmıştı. Kaza Temmuz 2015'te ABD'li perakende devi Walmart'ın Alabama'daki bir marketinde yaşandı.

Olay sırasında 59 yaşında olan Walker'ın kazadan önce haftada 3 kez basketbol oynadığı, şimdi ise yürüteçle yürümek zorunda kaldığı belirtildi.

Walmart karpuz reyonunun ülke genelinde kullanıldığını ve yaralanmanın müşterinin kendi dikkatsizliği nedeniyle yaşandığını savunuyor. Jürinin cezasını "aşırı" bulduklarını belirten Walmart sözcüsü, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Walker'ın avukatı Charlie Gower ise 'Walmart'ın kazayı umursamadığını' söyleyerek kararın adil olduğunu savundu. Gower "Birinin ayağının sıkışmaması için tahta paletin üstünü kapatmaları gerekiyordu ve yapmadılar" dedi.