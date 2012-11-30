Karnındaki bıçak, 9 yıl sonra fark edildi!

Edirne'de 9 yıl önce kavga sırasında bıçaklanan işçinin, ameliyatın ardından taburcu edilmesinden sonra karnında kavgada kullanılan bıçağın unutulduğu ortaya çıktı.

Uzunköprü'de 2003 yılında bir düğünde çıkan kavgada karnından bıçaklanarak Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürülen Nihat Çevik, taburcu edilmesinin ardından iki hafta önce çalıştığı iş yerinde düşerek yaralandı. Çevik, tedavi için İstanbul'daki özel hastaneye gitti.

Çevik'in hastanede çekilen röntgeninde 9 yıl önce kavgada kullanılan bıçağın karnında unutulduğu tespit edildi.

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde kendisini ameliyat eden doktorlardan şikayetçi olan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, midesinde unutulan bıçağı görünce büyük bir şok yaşadığını ve çok korktuğunu söyledi.



X-ray cihazlarının uyarı veriyor



Karnındaki bıçağın riskli olmasından dolayı ameliyat ile alınamadığını söyleyen Çevik, doktorların kendisini ameliyat etmediğini ileri sürdü.

Çevik, alışveriş merkezlerine gittiğinde güvenlik noktalarından geçerken X-ray cihazlarının uyarı verdiğini, bu nedenle görevliler tarafından sürekli arandığını ifade etti.



Soruşturma başlatıldı



Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Recep Vural ise hastanın şikayeti üzerine soruşturma başlattıklarını, konuyu araştırdıklarını duyurdu.