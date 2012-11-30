T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karnındaki bıçak, 9 yıl sonra fark edildi!

Çevik'in hastanede çekilen röntgeninde 9 yıl önce kavgada kullanılan bıçağın karnında unutulduğu tespit edildi

30 Kasım 2012 18:16

Edirne'de 9 yıl önce kavga sırasında bıçaklanan işçinin, ameliyatın ardından taburcu edilmesinden sonra karnında kavgada kullanılan bıçağın unutulduğu ortaya çıktı.

Uzunköprü'de 2003 yılında bir düğünde çıkan kavgada karnından bıçaklanarak Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürülen Nihat Çevik, taburcu edilmesinin ardından iki hafta önce çalıştığı iş yerinde düşerek yaralandı. Çevik, tedavi için İstanbul'daki özel hastaneye gitti.

Çevik'in hastanede çekilen röntgeninde 9 yıl önce kavgada kullanılan bıçağın karnında unutulduğu tespit edildi.

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde kendisini ameliyat eden doktorlardan şikayetçi olan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, midesinde unutulan bıçağı görünce büyük bir şok yaşadığını ve çok korktuğunu söyledi.


X-ray cihazlarının uyarı veriyor


Karnındaki bıçağın riskli olmasından dolayı ameliyat ile alınamadığını söyleyen Çevik, doktorların kendisini ameliyat etmediğini ileri sürdü.

Çevik, alışveriş merkezlerine gittiğinde güvenlik noktalarından geçerken X-ray cihazlarının uyarı verdiğini, bu nedenle görevliler tarafından sürekli arandığını ifade etti.


Soruşturma başlatıldı


Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Recep Vural ise hastanın şikayeti üzerine soruşturma başlattıklarını, konuyu araştırdıklarını duyurdu.

ETİKETLER

edirnebıçaklanmakavgabıçakyaralanmatespitsoruşturmauzun köprünihat çevikşikayetunutulma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24