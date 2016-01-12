Karnına saplanan kedi balığını ameliyatla çıkardılar

Brezilya'da karnına kedi balığı saplanan bir kadın, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yüzerken karnına saplanan kedi balığı iğnelerinden kurtulamayan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sao Paulo eyaletindeki Itanhaem sahilinde yüzerken karnına kedi balığının iğneleri saplanan turist, ambulansla hastaneye yetiştirildi. Marcelo Araujo Tamada adlı ambulans görevlisi, ameliyat edilen turistin görüntülerini Facebook'tan paylaştı.

Brezilya'daki vaka, geçen yıllarda yaşanan bu olayı hatırlattı. Geçtiğimiz senelerde yaşanan benzer bir olayda, plajda şakalaşan iki genç kadından birinin elindeki kedi balığının iğnesi, yanlışlıkla arkadaşının bacağına saplanmıştı. Kadının bacağına saplanan balığın uzun süre çıkarılamadığı olayın görüntüleri, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.