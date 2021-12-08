"Karnımızı ekmekle doyuruyoruz; inanın zam gelecek diye stok yapıyoruz"

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, köşesinde halk ekmek kuyruğuna girdiğini belirterek vatandaşlardan edindiği izlenimleri aktardı. Öztürk, köşesinde vatandaşların şu ifadelerini aktardı:

"Her gün gelip dakikalarca, bazen bir saate yakın kuyrukta beklediğimiz oluyor. Her gün gelmemek için ekmeği fazla alıyorum.

Ekmeği ben de fazla alıyorum. Çünkü karnımızı ekmekle doyuruyoruz. Çorbanın içine ekmeği doğruyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Fazla ekmek almamızın nedeni de işte bundan. Geçim zor. Biz de bunu yaşıyoruz.

İnanın zam gelecek diye ekmek stoku yapıyoruz. Hemen her ürüne neredeyse günlük zamlar yapılıyor. En azından fazla ekmek alarak 3-5 kuruş daha az paranın cebimizden çıkmamasını düşünür olduk."

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