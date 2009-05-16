Karnım ağrıyor dedi, 5.5 kilo ur çıktı

Afyonkarahisar’da mide ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 50 yaşındaki Semra Varyol'un rahminden 5 kilo 500 gram ağırlığında ur çıktı. Urun geç tespit edilmesi nedeniyle ameliyatta Varyol'un rahmi de alındı.



Mide ve karın ağrısı rahatsızlığından dolayı daha önce gittiği hastanelerde teşhis konulamayan Semra Varyol, ağrılarının şiddeti artınca Özel Fuar Hastanesi'ne gitti. Yapılan muayene, tetkik ve tahliller sonucunda Varyol'un rahminde büyük bir ur olduğu tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hasan Şahiner ve Opr. Dr. Cem Dilmen, ekibiyle 2 saat süren ameliyat sonunda Varyol'un rahmindeki 5.5 kilogramlık uru aldı. Urun çok büyük olması nedeniyle Varyol'un rahminin de alındığı belirtildi.



Bugüne kadar rahminde ur olduğunu bilmediğini belirten Semra Varyol, birçok kez hastaneye gittiğini ancak ur olduğu yönünde bir teşhis konulmadığını kaydetti. Son zamanlarda ağrılarının iyice artması üzerine özel hastaneye gitmeye karar verdiğini anlatan Varyol, ``Rahmimde ur olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Doktorlar başarılı bir ameliyat ile beni bu dertten kurtardı. Artık mide ve karnımdaki ağrılardan kurtuldum. Vücudumdan büyük bir ağırlık eksildi'' diye konuştu.



Varyol'un doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Şahiner, zor ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi. Rahimdeki urun geç teşhis edilmesi nedeniyle bu kadar büyüdüğünü belirten Opr. Dr. Şahiner, bu tür vakalarda erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı. Urun çok büyümesi nedeniyle rahmi de almak zorunda kaldıklarını belirten Şahiner, Semra Varyol'un kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını kaydetti.

