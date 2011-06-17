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KARNESİNİ ALAMADAN ÖLDÜ  RİZE (A.A)

17 Haziran 2011 14:16

-KARNESİNİ ALAMADAN ÖLDÜ  RİZE (A.A) - 17.06.2011 - Rize'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Recep Can İslamoğlu, hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Gündoğdu beldesi 29 Ekim İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Recep Can İslamoğlu, dün öğle teneffüsünde okul dışına çıktı. Karadeniz Sahil Yolu Bozukkale mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İslamoğlu'na, O.N.M. (41) yönetimindeki 53 AH 797 plakalı otomobil çarptı. Ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan İslamoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minik Recep'in ölüm haberi, 29 Ekim İlköğretim Okulunda büyük üzüntü yaşattı. Sınıf arkadaşları ve öğretmeni, bugün, İslamoğlu'nun boş sırasını çiçeklerle donattı. İslamoğlu'nun karnesi, takdir ve onur belgesi sınıf öğretmeni Cengiz Tosun'da kaldı. Cengiz Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Recep'in çok iyi bir öğrenci olduğunu belirterek, ''Dün öğle yemeği için okuldan ayrıldı. Çok dikkatli bir çocuktu. Acı haberi alınca çok üzüldük. Öğretmenlerine çok saygılı bir çocuktu. Çok büyük üzüntü yaşıyoruz'' dedi. Tosun, Recep'in başarılı öğrenci olmasından dolayı takdir belgesi, yardımsever ve paylaşımcı olmasından dolayı onur belgesi almaya hak kazandığını, ancak bugün karnesi ile birlikte bunları kendisine verememenin çok büyük acı olduğunu dile getirdi.

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