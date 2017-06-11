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15 Temmuz Darbe Girişimi

Karnelerini alır almaz KHK ile ihraç edilen öğretmenlerine koştular

"Zil sesini her duyduğumda ağladım"

11 Haziran 2017 18:21

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 29 yıllık öğretmen Münir Korkmaz'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Karnelerini alıp ihraç edilen öğretmenlerine koşarken, Korkmaz, "Bu duygular para ile ölçülemez. Mesleklerimize geri döneceğiz" dedi.

Evrensel gazetesinden Volkan Pekal'ın haberine göre, 675 sayılı KHK ile herhangi bir soruşturma olmaksızın ihraç edilen Eğitim Emekçisi Münir Korkmaz’ı karne gününde öğrencileri ziyaret etti. 29 yıldır öğretmenlik yapan ve 8 aydır öğrencilerinden uzak kalan Korkmaz ilk kez eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerine karne veremedi; ancak öğrencileri karnelerini alır almaz anneleri ile birlikte  karnelerini götürerek Korkmaz’a bir sürpriz yaptı

"Geri dönmek için mücadele edeceğiz"

29 yıldır her karne gününde heyecanlandığını ifade eden Korkmaz da, önceki akşam içini hüzün kapladığını belirterek öğrencilerinin kendisine yaptığı bu sürprizin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Öğrencilerinin kendisine ne zaman döneceğini sorduğunu dile getiren Korkmaz, "Öğrencilere hâlâ öğretmenleriymişim gibi tavsiyelerde bulundum. Yaz tatillerinde yapmaları gerekenleri söyledim. Tabii ihracı hiç anlatmadım, onu anlayacak yaşta değiller. Her karne döneminde başları sıkışınca arıyorlar. Bu hem müthiş bir duygu hem de bizi gerçekten çok üzüyor. Öğrencilerden kopmak çok kötü bir şey. İlk başlarda sıkıntı yaşadılar. Sınıfımı 7 sınıfa dağıttılar. Onlarla iletişimimi kesmedim, şimdi sınıflarının en başarılı öğrencileri onlar” diye konuştu. Öğretmenlik mesleğine tekrar döneceklerini dile getiren Korkmaz, “Onlar bizim hayat bağımız. Tekrar öğretmen olmak için mücadele edeceğiz.” dedi.

"Zil sesini her duyduğumda ağladım"

Evi görev yaparken ihraç edildiği Nigahi Soykan İlkokuluna çok yakın olan Korkmaz, zil sesini her duyduğunda hüzünlendiğini ve ağladığını da anlattı. Korkmaz, “İlk bir ay bu hüznü yaşadım. Hâlâ burukluk var. Bizim hayat damarımız olan öğrencilerimizle bağımızı kestiler. Bizi açlığa mahkum etmek istediler. Arkamızda sendikamız vardı, başaramadılar. Bunun telafisi mümkün değil. Bu para ile ölçülecek bir şey değil” dedi.

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