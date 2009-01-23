Karneler internette!

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, velilerin çocuklarının kimlik numaralarını girerek internet üzerinden notları rahatlıkla silme, kazıma ve değiştirme yapılamadan görebileceğini belirtti.



İstanbul’da yapımı biten, devam eden okul inşaatları ve projeler konusunda da bilgi veren Özer, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında kentte 92 okulun tamamlandığını, 103 okul inşaatının devam ettiğini, yapımı devam eden okulların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 4 bin 269 dersliğin İstanbul’a kazandırılacağını ifade etti.



Yine bu yıl hayırsever vatandaşların yardımıyla 37 okulun tamamlandığını, 46 okulun da inşaatının devam ettiğini kaydeden Özer, İSMEP projesi kapsamında 88 okulun depreme karşı güçlendirildiğini, 12 okulun da yıkılarak yerine yeniden yapıldığını anlattı.



28 bin 144 öğrenci okul yüzü görmedi



İstanbul’da bu yıl okul öncesi eğitime 89 bin 46, ilköğretim 1. sınıfa 206 bin 298, ortaöğretime 83 bin 771, mesleki ortaöğretime 80 bin 794, Anadolu liselerine 12 bin 142 öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydeden Özer, kentte çeşitli nedenlerden dolayı 28 bin 144 öğrencinin de devamsız olduğunu aktardı.



Karne parası konusu



Özer, "Veliler, MEB tarafından yapılan uygulamayla çocuklarının kimlik numaralarını girerek internet üzerinden rahatlıkla notları silme, kazıma ve değiştirme yapılamadan görme imkanına kavuşacak. Karne parası konusunda bana yazılı bir müracaat olduğu takdirde ve bu da ortaya çıktığında yönetmenlik gereği bu müdürü anında valilik onayı ile açığa alacağım" diye konuştu.



