Karne notları SBS şirketinden

13 ilde yasak olmasına rağmen binlerce öğrenciye SBS denemesi yapıldığı ortaya çıktı.



Özel bir şirkete yaptırılan ve ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin bile sokulduğu sınavdan kişi başı 125 TL ücret alındı. Sonuçlar öğrencilerin karne notu oldu.





Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda Seviye Belirleme Sınavı (SBS) deneme sınavı yapılmasını yasaklarken, yüzü aşkın okulun özel bir şirketle anlaşarak yasağı deldiği ve binlerce ilköğretim öğrencisine yasal olmayan bir şekilde deneme sınavı yaptığı ortaya çıktı. Ankara Çankaya'da Gaziosmanpaşa Necla-İlhan İpekçi İlköğretim Okulu velilerinden gelen şikayet, 13 ilde yüzden fazla okulda yasak olmasına rağmen SBS denemesi yapıldığını ortaya çıkardı.

Öğrenci başına 125 lira aldı

Yasak olan sınavın maliyeti de öğrencilere yüklendi. Örneğin Ankara Çankaya'da Gaziosmanpaşa Necla-İlhan İpekçi İlköğretim Okulu'nda 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin her birinden 125 TL sınav ücreti toplandı. 1025 öğrencisi bulunan okulda toplanan ücretler okul Aile Birliği üzerinden sınavı yapan şirkete aktarıldı. Deneme sınavı sonuçlarının her ders için karne notu olarak değerlendirilmesi ve karneye de ders notu olarak geçirilmesi üzerine veliler şaşkına döndü. Karne notu olan deneme sonuçları "www.e-karne.net" adlı bir adreste özel şirket tarafından yayınla-nırken, öğrenciler notlarını öğrenmek için bakanlığın sitesi yerine bu adrese girmek zorunda kaldı.Velilerin şikayeti üzerine görüştüğümüz okul yöneticileri Verda Yayınları adlı özel bir şirketle anlaştıklarını belirtti.

Öğretmenlere ayrı karar



Çankaya'daki okullara deneme sınavı yapan Verda Yayınları'nın sahibi Rıfat Rençber, sınav ücretlerinin okul aile birliğinden tahsil edildiğini belirtirken uygulamayı Türkiye genelinde yüzlerce okulda okul müdürlerinin talebi üzerine yürüttüklerini söyledi. Rençber, "Öğretmenlerin ortak olarak aldığı zümre kararı ile bu sınavları yapıyoruz" diye konuştu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dr. Reşit Galip İlköğretim Okulu, Gaziosmanpaşa Necla-İlhan İpekçi İlköğretim Okulu, Seyranbağları İlköğretim Okulu, Tevfik İleri İlköğretim Okulu yasak olmasına rağmen öğrencilere deneme sınavı uygularken, toplam 13 ilde yüzü aşkın okulda aynı uygulamanın yapıldığı belirlendi.

Hocalarımız yaşlı mecburen yaptırdık

Yasal olmayan deneme sınavını yapan okullarda öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemi ile muhatap olmadığı ve deneme sınavını yapan DataSoft Bilgisayar-Okul Yönetim Yazılımları-Sınav Hizmetleri adlı şirketin yetkililerinin okulların tüm "E-okul" işlemlerini hallettiği de belirtildi. Şirket ayrıca devamsızlık bilgileri girişi, kimlik ve veli bilgileri girişi, personel bilgilerinin bilgisayar ortamında tutulması, yöneltme bilgilerinin bilgisayar ortamında tutulması, karne ,takdir, teşekkür ve diplomaları da hazırlıyor. Okul müdürleri özellikle ileri yaşta olan öğretmenlerin internet kullanımını bilmediklerini ve bu uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını savunuyor. Yüzbinlerce liraya malolan SBS deneme sınavı sadece yıl sonunda SBS'ye girecek olan 6-7 ve 8. sınıflara yapılmıyor. İlköğretim 2,3,4,5. sınıf öğrencileri de ücret karşılığı sınava alındı.

Okuluna göre not

SBS'deki gibi 23 Türkçe, 20 Matematik, 20 Fen ve Teknoloji, 20 Sosyal Bilgiler, 17 İngilizce olmak üzere toplam 100 soru soruldu. Örneğin Türkçe'den o okulda en çok doğru yanıt veren öğrencinin karne notu 100 yazılırken, diğer öğrencilerin notları da buna göre sıralandı.