Karne notları SBS şirketinden

13 ilde yasak olmasına rağmen binlerce
öğrenciye SBS denemesi yapıldığı ortaya çıktı.
Özel bir şirkete
yaptırılan ve ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin bile sokulduğu sınavdan
kişi başı 125 TL ücret alındı. Sonuçlar öğrencilerin karne notu oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda Seviye
Belirleme Sınavı (SBS) deneme sınavı yapılmasını yasaklarken, yüzü
aşkın okulun özel bir şirketle anlaşarak yasağı deldiği ve binlerce
ilköğretim öğrencisine yasal olmayan bir şekilde deneme sınavı yaptığı
ortaya çıktı. Ankara Çankaya'da Gaziosmanpaşa Necla-İlhan İpekçi
İlköğretim Okulu velilerinden gelen şikayet, 13 ilde yüzden fazla
okulda yasak olmasına rağmen SBS denemesi yapıldığını ortaya çıkardı.
Öğrenci başına 125 lira aldı
Yasak olan sınavın maliyeti de
öğrencilere yüklendi. Örneğin Ankara Çankaya'da Gaziosmanpaşa
Necla-İlhan İpekçi İlköğretim Okulu'nda 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin
her birinden 125 TL sınav ücreti toplandı. 1025 öğrencisi bulunan
okulda toplanan ücretler okul Aile Birliği üzerinden sınavı yapan
şirkete aktarıldı. Deneme sınavı sonuçlarının her ders için karne notu
olarak değerlendirilmesi ve karneye de ders notu olarak geçirilmesi
üzerine veliler şaşkına döndü. Karne notu olan deneme sonuçları
"www.e-karne.net" adlı bir adreste özel şirket tarafından
yayınla-nırken, öğrenciler notlarını öğrenmek için bakanlığın sitesi
yerine bu adrese girmek zorunda kaldı.Velilerin şikayeti üzerine
görüştüğümüz okul yöneticileri Verda Yayınları adlı özel bir şirketle
anlaştıklarını belirtti.
Öğretmenlere ayrı karar
Çankaya'daki okullara deneme sınavı yapan
Verda Yayınları'nın sahibi Rıfat Rençber, sınav ücretlerinin okul aile
birliğinden tahsil edildiğini belirtirken uygulamayı Türkiye genelinde
yüzlerce okulda okul müdürlerinin talebi üzerine yürüttüklerini
söyledi. Rençber, "Öğretmenlerin ortak olarak aldığı zümre kararı ile
bu sınavları yapıyoruz" diye konuştu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dr.
Reşit Galip İlköğretim Okulu, Gaziosmanpaşa Necla-İlhan İpekçi
İlköğretim Okulu, Seyranbağları İlköğretim Okulu, Tevfik İleri
İlköğretim Okulu yasak olmasına rağmen öğrencilere deneme sınavı
uygularken, toplam 13 ilde yüzü aşkın okulda aynı uygulamanın yapıldığı
belirlendi.
Hocalarımız yaşlı mecburen yaptırdık
Yasal olmayan deneme sınavını yapan
okullarda öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemi ile
muhatap olmadığı ve deneme sınavını yapan DataSoft Bilgisayar-Okul
Yönetim Yazılımları-Sınav Hizmetleri adlı şirketin yetkililerinin
okulların tüm "E-okul" işlemlerini hallettiği de belirtildi. Şirket
ayrıca devamsızlık bilgileri girişi, kimlik ve veli bilgileri girişi,
personel bilgilerinin bilgisayar ortamında tutulması, yöneltme
bilgilerinin bilgisayar ortamında tutulması, karne ,takdir, teşekkür ve
diplomaları da hazırlıyor. Okul müdürleri özellikle ileri yaşta olan
öğretmenlerin internet kullanımını bilmediklerini ve bu uygulamanın
işlerini kolaylaştırdığını savunuyor. Yüzbinlerce liraya malolan SBS
deneme sınavı sadece yıl sonunda SBS'ye girecek olan 6-7 ve 8.
sınıflara yapılmıyor. İlköğretim 2,3,4,5. sınıf öğrencileri de ücret
karşılığı sınava alındı.
Okuluna göre not
SBS'deki gibi 23 Türkçe, 20 Matematik,
20 Fen ve Teknoloji, 20 Sosyal Bilgiler, 17 İngilizce olmak üzere
toplam 100 soru soruldu. Örneğin Türkçe'den o okulda en çok doğru yanıt
veren öğrencinin karne notu 100 yazılırken, diğer öğrencilerin notları
da buna göre sıralandı.