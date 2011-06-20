Karne hediyesi elektro gitar sonu oldu

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Elektro gitarda ölüm

Halkalı Ticaret Lisesi’nde öğrenim gören ve başarılı bir şekilde 2’nci sınıfa geçen Ahmet Eren Ayan, İstanbul’da özel bir tekstil firmasında müdür olan babası Ali Ayan ve annesi Mihriban Ayan ile birlikte, bugünkü Babalar Günü’nü hep birlikte kutlamak için dün akşamdan Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ne bağlı Mecidiye Köyü’nde oturan dedesi Faik Ayan’ın yanına geldi. Ahmet Eren Ayan, uzun süredir istediği, babası Ali Ayan’ın getirdiği başarılı karne nedeniyle kendisine hediye ettiği elektro gitarını da yanında getirdi.Oğlu ve torunun gelmesiyle çok mutlu olan Faik Ayan, bir süre sonra bahçede mangal yaktı. Diğer akrabalarının da gelmesiyle aile hep birlikte yemek yiyip, hasret giderdi. Saat 22.30 sıralarında Ayan Ailesi’nin fertleri arasında sohbet koyulaşırken, Ahmet Eren Ayan, kuzeniyle birlikte, "Dede sana gitar çalıp, şarkı söylemek istiyoruz" dedi. Gitarı ile birlikte ses yükseltici cihazı da bulunan Aykut Eren Ayan, bahçeye uzatma kablosuyla düzeneği kurdu. Gitarın fişini elektrik prizine taktıktan sonra gitarı eline aldı.Aykut Eren gitarı eline aldıktan sonra "Bu gitar elektrik kaçırıyor galiba beni çarpıyor" dedikten sonra titremeye başladı. Aykut Eren, ardından tüm yakınlarının gözleri önünde bir anda yere yığıldı. Paniğe kapılan dede Faik Ayan feryat ederken, koşup gelen diğer yakınları hemen gitarın fişini çekti. Çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla ağır yaralı halde Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Aykut Eren Ayan, yolda yaşamını yitirdi.Hastaneye ulaştıklarında oğlunun öldüğünü öğrenen anne Mihriban Ayan ile Babalar Günü öncesi acıların en büyüğünü yaşayan baba Ali Ayan sinir krizi geçirdi. Tek çocuklarını kaybeden Ayan çiftini, yakınları ve hastane personeli sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu.Babasının karne hediyesi olarak aldığı elektro gitarda kaçak nedeniyle yaşamını yitiren Aykut Eren Ayan’ın cenazesi ise bugün öğleyin Mecidiye Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.