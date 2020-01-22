Karne Hediyesi Alternatifleri

İlk tepkiniz, muhtemelen “Aferin”, “Çak bir beşlik” ya da güzel bir öpücük olacak. Onunla gurur duyduğunuzu, karnesini ya da aldığı takdir/teşekkür belgesini buzdolabının üzerine ya da herkesin görebileceği bir yere asarak da gösterebilirsiniz. Karnesini çerçeveletmeyi ya da fotoğrafını çekip sosyal medyada sevdiklerinizle paylaşmayı da deneyebilirsiniz. Bu basit ama etkili davranışlar, çocuğunuzun okulda en iyisini yapma konusunda teşvik edecektir. Ona bolca övgü gösterdikten sonra, şimdi ödül zamanı. Peki, ona nasıl bir hediye almalı?

Çok sevdiği bir bilgisayar oyunu, hayalini kurduğu cep telefonu, bir oyuncak gibi fiziki hediyeler alabileceğiniz gibi, ailece bir yerlere gitmek ya da yeni bir şeyler keşfetmesini sağlayacak bir şeylerin biletini hediye etmek de onu pekala mutlu edecektir. Bu yazıda, iyi bir karne ile eve gelen çocuğunu ödüllendirmek isteyen ebeveynler için karne hediyesi alternatiflerinden bazılarını derledik…

Birlikte Geziye Çıkın

Her çocuğun mutlaka gitmek istediği bir yer vardır. Havalar soğuduysa, şehrin yakınlarında bir gezi planlayabilir ya da çocuklara yönelik müzelere, hayvanat bahçelerine, lunaparka, sirke ya da bir akvaryuma gezi düzenlemeyi düşünebilirsiniz.

Sevdiği Bir Filme Gidin

Bir süredir okuldaki dersler ve sınavlarla yoğun olarak geçen programı arasında, çocuğunuzun bir hayli yorulduğu kesin. Şimdi, hazır tatil de başlamışken onun zihnini biraz rahatlatma zamanı. Birlikte uzun bir geziye çıkmak için sizin vaktiniz yoksa, birlikte sevdiği bir filme ya da güzel bir gösteriye bilet satın almak da iyi bir fikirdir. Ya da, dilerseniz evde sinema gecesi düzenleyebilir, patlamış mısır hazırlayabilir ve onun yaşına uygun bir film ile ailece keyifli bir vakit geçirebilirsiniz.

Sevdiği Bir Yemek İle Onu Ödüllendirin

Pizza ya da hamburger gibi seçeneklerin kulağa sağlıksız geldiğini biliyoruz ama çocukların bunları ne kadar sevdiği de aşikar. Böyle bir günde, onu mutlu edecek bir şeyler sipariş edin. Sevdiği bir pizza ya da hamburger-patates ikilisi onu çok mutlu edecektir.

Oyuncak Satın Alın

Çocuğunuz, oyuncakla oynamak için fazla büyüdüyse bu maddeyi es geçebilirsiniz ama küçük çocuklar oyuncaklara bayılıyor. Birlikte, bir oyuncakçı dükkanına gidin ve mağazanın keyfini çıkarmasını sağlayın. Sevdiği bir ya da birkaç oyuncağı aldığında, ondan mutlusu olmayacak!

Parti Düzenleyin

Çocuklar, başarıları ile gurur duyulduğunu görünce bunu sürdürmek konusunda daha istekli olurlar. Bir sonraki dönem, derslerine sıkı sıkı sarılmasını sağlamak isterseniz; arkadaşları ya da aile dostlarınızla birlikte evde bir parti verebilirsiniz.

Birlikte Kutu Oyunları Oynayın

Çocuğunuz iyi bir karne ile geldiyse, o akşam bunu kutlamak için ailece keyifli bir aktivite planlayabilirsiniz. Bu aktivite seçeneklerinden kutu oyunları, çocukların favorilerinden biridir. Onun yaşına uygun bir kutu oyunu oynayarak, ailece keyifli vakit geçirebilir, sonuna ekleyeceğiniz ödül ile onu daha da mutlu edebilirsiniz.

Harçlık Verin

Çocuklar için bayramlar ve özel günler, biraz da harçlık demektir. Almak istediği ya da yapmak istediği bir şey için onu ödüllendirmek isterseniz, güzel notlarla dolu karnesi için ona harçlık vermeyi düşünebilirsiniz. Karne harçlığı verenler arasına; anneanne, babaanne ve dedeler gibi diğer aile büyüklerini de dahil edebilirsiniz. Harçlık vererek, parasal bir ödülü çocuğunuza yardım etmeyi öğretecek bir yola dönüştürebilirsiniz. Birlikte seçeceğiniz bir hayır kurumuna bağış yaparak, kendisinden daha az şanslı çocuklara yardım etmesini sağlayabilirsiniz.

Birlikte Mutfağa Girin

Çocuklar, aileleri ile özel zamanlar paylaştıklarında kendilerini değerli hissederler. Getirdiği güzel notlar için ona özel zaman ayırın ve baş başa mutfakta bir şeyler hazırlayın. Birlikte pasta yapmak, renkli ve şekilli kurabiyeler yapmak, ev yapımı dondurma hazırlamak gibi eğlenceli fikirler, hem mutfakta güzel vakit geçirmesini hem de sizinle özel anlar paylaşmasını sağlayacak.

Bu önerilerin dışında, çocuğunuza karne hediyesi olarak ne istediğini sorabilir ve ona hayalini kurduğu bir şeyi satın alarak da ödüllendirebilirsiniz. Ancak, sıradan bir hediye ya da sadece harçlık vermenin dışında, birlikte vakit geçirebileceğiniz aktiviteler gerçekleştirmek; kendisini değerli hissetmesi ve yeni dönemde okulda daha fazla motive olmasını sağlayacaktır.

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