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Dünya

KARNAVAL HAZIRLIKLARI KÜL OLDU RIO DE JANEIRO (A.A)

07 Şubat 2011 18:32

-KARNAVAL HAZIRLIKLARI KÜL OLDU RIO DE JANEIRO (A.A) - 07.02.2011 - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki dünyaca meşhur karnavala bir ay kala, geçit alaylarının hazırlandığı yerde çıkan büyük bir yangın hazırlıkların önemli bir kısmını kül etti. Her yıl binlerce turisti çeken ve Sambadrom adı verilen bölgede yapılan geçidi düzenleyen Samba Okulları Birliği Başkanı Jorge Castanheria, çok üzüntülü olduklarını söylerken, atölyelerin önemli bir kısmının kül olmasına rağmen 6 ve 7 Mart tarihlerinde yapılacak karnavalın ertelenmesinin beklenmediğini belirtti. Yangın dolayısıyla kentin üstünü kalın bir duman tabakası kapladı. Kent halkı sokaklarda televizyon kanallarının helikopterleri tarafından canlı yayınlanan yangını izlemek için televizyonların başına akın etti. İtfaiye can kaybı olmadığını, sabah başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın yerine gelen ve "hayallerinin çöpe gittiğini, aylardır süren hazırlıklarını kaybettiklerini" söyleyen samba okulu öğrencileri, dumanların arasında eşyalarını kurtarmaya çalıştılar. Zararın milyonlarca Brezilya realini bulabileceği belirtiliyor.

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