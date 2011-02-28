-KARNAVAL HAZIRLIĞINDAYKEN ELEKTRİK ÇARPTI: 17 ÖLÜ SAO PAULO (A.A) - 28.02.2011 - Brezilya'da karnaval hazırlığı sırasında elektrik akımına kapılan 17 kişi öldü. Polis, Rio'nun kuzeyinde Minas Gerais eyaletinde bulunan Bandeiro do Sul kasabasında dün meydana gelen olayda, karnaval hazırlığı yapanların attığı havai fişeklerin, enerji nakil hattının, büyük bir kamyonun arkasında dans eden kalabalığın üzerine düşmesine neden olduğunu açıkladı. Olayda 17 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Karnavalın resmen cuma günü başlayacağı bildirildi.