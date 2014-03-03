Karnaval da gerginliği dindiremedi



Hafta sonunda binlerce protestocu Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun istifası talebiyle başkent Karakas'ta gösteri düzenledi.

Maduro protesto gösterilerinin ABD destekli darbe planının bir parçası olduğunu iddia ederek, ülkedeki yüksek enflasyon rakamlarının ve kronikleşen üretim sıkıntısının Ukrayna benzeri bir akıbete işaret edecek noktada olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Maduro, dört günlük karnaval tatilini iki gün daha uzatarak gergin ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Hükümet yetkilileri ise Venezuela halkını protestolardan vazgeçerek plajlarda düzenlenen karnaval etkinliklerine katılmaya çağırdı. Devlet televizyonları da gülümseyen insanlarla dolu plaj görüntüleriyle mevcut atmosferi değiştirmeye gayret etti.

Yıllık % 56 seviyesinde seyreden yüksek enflasyon ve giderek artan cinayet oranlarını protesto için başkent Caracas'ın doğusundaki meydanı dolduran protestocular öğrencilerden orta yaşlılara uzanan geniş bir yaş yelpazesine sahipti. Protestoculardan 34 yaşındaki mühendis Carlos Torres, plajlarda kutlama yapmak için bir nedenleri olmadığını belirterek, plajlarda tatile gitmenin mevcut hükümetin iktidarına kredi vermek anlamına geleceğini savundu.

Bölgesel protestoların fitlini ateşleyen olay, 12 şubat yürüyüşü sırasında 3 protesto eylemcisinin vurularak öldürülmesi olmuştu. Son 10 yıl içerisindeyse Venezuela'da en az 17 kişi aşırı şiddet sonucu yaşamını yitirdi.