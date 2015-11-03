Karma oturuyorlar diye 7 yaşındaki kızını okuldan aldı!

Antalya’da eğitimde karma oturma şekline tepki gösteren bir baba 7 yaşındaki kızını okula göndermemeye başladı.

DHA’dan Mehmet Çınar ile Süleyman Ekin’in haberine göre, Döşemealtı İlçesi'ndeki Karataş İlkokulu'nda bir öğrenci velisinin kızlı- erkekli oturma düzenine karşı çıkması nedeniyle geçen yıl başlayan ve yaklaşık 1.5 yıldır devam eden kriz aşılamadı. Geçen yıl ilkokul birinci sınıf öğrencileri, öğretmen G.K. tarafından karışık oturtuldu. Okula Aşağı Oba'dan taşımalı gelen kız öğrenci 7 yaşındaki M.K.'nın velileri B.K. ve M.K. çifti, çocuklarının bir erkek öğrenciyle aynı sırada oturmasına karşı çıktı.

Öğretmenin okuldan gitmesi istendi

Sınıf öğretmeninin öğrencilerin oturma düzenini değiştirmemesi nedeniyle aile çocuklarını okula göndermedi. M.K.'nin geçen yıl aylarca okula gönderilmemesiyle ilgili okul yönetimi de tutanak tuttu. Bu süre zarfında okul yönetimi, öğretmenler ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri aileyi iknaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine öğretmen G.K.'nin ilçenin Yeniköy'deki daha merkezi bir okulda görev yapması istendi. Ancak öğretmen de bu teklifi reddetti.

Sınıf bölündü, diğer veliler isyan etti

Yeni eğitim öğretim yılında da ailenin kız çocuklarını okula göndermemesi üzerine ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul yönetimi karar alarak, ikinci sınıfı 2 ayrı sınıfa ayırdı. Kura çekimi yapılarak sınıflar oluşturuldu ve M.K.'nin de bulunduğu sınıfa ücretli öğretmen ataması yapıldı. Bu kez de öğretmen G.K.'nin sınıfından alınan öğrencilerin velileri uygulamaya karşı çıktı ve hem okul yönetimi hem de Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne itirazda bulundu. Bu öğrencilerin öğretmen G.K.'nin sınıfına gönderilmemesi üzerine, bu kez de M.K. dışındaki diğer öğrencilerin velileri çocuklarını okula göndermemeye başladı.

Basına bilgi verme yetkisi olmadığını belirten Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Gültekin Acar ise kendi yasal çerçevesinde işlemin devam ettiğini ve bir sıkıntı olmadığını söyledi.

“Karma eğitime son verme zihniyeti”

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık, Karataş İlkokulu'nda uzun süredir devam eden ve velileri ikiye bölen olayın sorumlusu olarak, karma eğitim anlayışına son vermek isteyen zihniyeti gösterdi.

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