CHP'li Aksünger sordu: Karma eğitim hangi ahlaki değerleri yok etmiştir?

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un açıklamalarını, “İdeolojik” olarak nitelendiren CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Karma eğitimle hangi yanlışlıklar yapılmış, toplumun hangi ahlaki değerleri yok edilmiştir?” diye sordu.

Aksünger’in TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Erkek öğrenciler başka yere kaydırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), ülke genelindeki karma öğrenci yurtlarının kadın ve erkek yurduna dönüştürülmesi için özellikle İzmir’de Ege Üniversitesinin Bornova'daki kampüsünde bulunan YURTKUR'a ait 7 bin kişi kapasiteli öğrenci yurdundaki erkek öğrencileri, Buca, Çiğli ve İnciraltı'ndaki yurtlara kaydırmış, kampüsdeki 12 blokluk yurt ise sadece kadın öğrencilere tahsis edilmiştir.

Düzce Milletvekiliniz İbrahim Korkmaz’ın Düzce’de yerel bir TV’de katıldığı programda karma eğitime karşı olduğunu belirterek, "Ben karma eğitime karşı olan bir insanım, doğru bulmuyorum, her toplumun bir inancı, örf ve adetleri olduğunu, bunların hiçe sayılması durumunda toplumu toplum yapan ahlaki değerlerin yok olacağını; toplumun kanserinin ahlaksızlık olduğunu, kanser olan bir toplumu tedavi etmenin devletin görevi olduğunu söyleyerek, Benim şahsi fikrimi sorarsanız, kız çocuklarıyla erkek çocuklarının bile okullarının ayrılmasını isterim" demiştir.

Son olarak, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Meclis’teki 14. Ulusal Çocuk Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Maalesef şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu yanlışlık, önümüzdeki dönem içinde düzeltilecek” demiştir.

Bu açıklamalar partinizin ortak görüşü mü?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda yapılan haremlik, selamlık uygulamalar, AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz’ın yaptığı açıklamalar, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un yaptığı açıklamalar partinizin ortak görüşü müdür?

Türkiye’de kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmesinin sakıncaları var mıdır? Varsa nelerdir?

Karma eğitime karşı mısınız? Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yapması, parti yetkililerinizin ifade ettiği gibi büyük bir yanlışlık ve toplumun ahlaki değerlerinin yok edilmesi midir?

Bu güne kadar yapılan bu uygulamada hangi yanlışlıklar yapılmış, toplumun hangi ahlaki değerleri yok edilmiştir?

Başka alanlarda bir arada olmaları da sakıncalı mıdır?

Toplumun ortak yaşam alanları olan ulaşım, sağlık, spor, sanat, çalışma hayatı konularında da kız ve erkeklerin bir arada olmasında da sakınca var mıdır? Bir arada olmaları toplumun ahlaki değerlerini yok eder mi? Bu konularla ilgili olarak Hükümetinizin bir çalışması var mıdır?

TBMM Genel Kurul oturumlarında kadın ve erkek Milletvekillerinin bir arada oturması, bir yanlışlık ve toplumun ahlaki değerlerinin yok edilmesi midir?