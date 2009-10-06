Karma eğitim 'haram' dedi, Kral Abdullah kovdu

Türk dizilerine de karşı çıktılar

Suudi Arabistan’ın kadınlar ve erkeklerin bir arada eğitim göreceği ilk kurumu olan ve iki hafta önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı görkemli bir törenle açılan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST), ülkede beklenen dönüşümü gerçekleştirmeye başladı.Üniversite için 10 milyar dolar harcayan Kral Abdullah, karma eğitimin “İslam dininde büyük bir günah” olduğunu söyleyen din adamı Şeyh Saad bin Nasır el Şitri’nin, hükümete bağlı İslam Alimleri Konseyi’ndeki görevine son verdi. Kararda, uzaklaştırılma sebebi belirtilmedi, ancak liberal aydınlar mutlu.El Şitri, karma öğretimin “erkeklerin dikkatini dağıtacağını” iddia etmişti. Hükümete yakın basın-yayın organlarında ise bu yorum, “Kral Abdullah’ın reformlarını zayıflatmaya çalıştığı” öne sürülerek sert bir şekilde eleştirilmişti.Üniversite, Kral Abdullah’ın ülkede yapmayı planladığı reformlarla ilgili uzun dönemli projelerinden birinin hayata geçmesi olarak değerlendiriliyor.Suudi İslam Alimleri Konseyi, başta “Gümüş” olmak üzere Arap ülkelerinde büyük ilgi gören Türk dizilerinin “şeytani” ve “kötü niyetli” olduğunu öne sürerek yasaklanmasını istemişti. Ülkenin bir numaralı dini otoritesi Başmüftü Şeyh Abdülaziz, Türk dizilerini yayımlayan Arap kanallarına çatmıştı.