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Karlov suikastı soruşturması kapsamında tutuklanan eski TRT yapımcısının eşi: İftira atıldı

Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş, Karlov suikastına ilişkin soruşturmada tutuklanmıştı

26 Kasım 2017 03:36

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikaste ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan TRT Avaz'da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın eşi Yekaterina Aydınbaş, kocasına iftira atıldığını savundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Aydınbaş, "Türkiye'de ve Rusya'da bilinen bir gazeteci olan ve en zor zamanlarda dahi Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinden ve iki ülke arasındaki krizin bir an önce çözülmesinden yana olan Hayerddin Aydınbaş'ın tutuklanması ve bu şekilde suçlanması, Rusya ile Türkiye'nin arasını tekrar bozmayı amaçlıyor. Bunun arkasında kimlerin olduğunu bilmiyoruz, fakat eşim kesinlikle hak etmediği halde tutuklandı" diye konuştu.

Yekaterina Aydınbaş, ‘Türk adalet kurumlarının Andrey Gennadyeviç Karlov'un suikastından sorumlu gerçek suçluları bulup cezalandıracağına' inandığını da sözlerine ekledi.

19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da resim sergisi açılışı sırasında Büyükelçi Karlov polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov suikastine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmıştı.

Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Altınbaş, Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulanmış, şüphelinin sorgusunun ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandığı bildirilmişti.

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