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Karlov suikastçısı, ABD Büyükelçisi ile ilgili de arama yapmış

Ankara Başsavcılığı’nın, Altıntaş'ın bilgisayardaki silinen maillere ulaşabilmek için FBI'dan destek istediği belirtildi

09 Mart 2017 11:01

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. AA'nın haberine göre, Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede, aynı tarihlerde Google’dan ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile ilgili de arama yaptığı tespit edildi.

Ankara Başsavcılığı’nın, Altıntaş’ın telefon şifrelerinin kırılması ve bilgisayardaki silinen maillere ulaşabilmek için Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) destek istediği belirtildi. Altıntaş’ın telefonundaki şifreleri kırmak için TÜBİTAK’ta ‘klonlama’ işleminin de sürdüğü ifade edildi.

Savcılık yetkililerinin, Altıntaş’ın bilgisayarının, Gmail, Twitter ve Facebook adreslerinin geriye dönük incelenebilmesi için bir ABD yetkilisi ile toplantı yaptığı öğrenildi. 

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