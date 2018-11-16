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Karlov cinayeti soruşturmasında sona gelindi

Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, iddianamesini tamamladı

16 Kasım 2018 00:32

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada sona gelindi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, iddianamesini tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekilinin onayına sunulan iddianame, onaylanması durumunda mahkemeye gönderilecek.

Karlov cinayeti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, 9 kişi tutuklanmıştı. (DHA)

 

 

 

 

 

 

 

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