T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karlı yolda 'drift' yapan maganda kendini "Yol boştu o yüzden yaptım" sözleriyle savundu

Serhad Özdemir adliyeye sevk edildi

10 Ocak 2017 20:23

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda aracıyla ’drift’ yaparak trafiği tehlikeye sokan trafik magandası polis ekiplerince yakalandı. Zanlı polise ifadesinde kendini "Yol boşu o yüzden yaptım" sözleriyle savundu. 

Sultanbeyli’de ise bir trafik magandası, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Hem kendi canını hem de başkalarının hayatını tehlikeye sokan magandanın, o ana ait görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan inceleme sonucunda 34 GGA 90 plakalı otomobille tehlikeli hareketler sergileyen magandanın Serhad Özdemir (28) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahısın ifadesinde "Yol boştu o yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şahıs, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

 

ETİKETLER

trafiktrafik magandası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24