Karlı yolda 'drift' yapan maganda kendini "Yol boştu o yüzden yaptım" sözleriyle savundu

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda aracıyla ’drift’ yaparak trafiği tehlikeye sokan trafik magandası polis ekiplerince yakalandı. Zanlı polise ifadesinde kendini "Yol boşu o yüzden yaptım" sözleriyle savundu.

Sultanbeyli’de ise bir trafik magandası, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Hem kendi canını hem de başkalarının hayatını tehlikeye sokan magandanın, o ana ait görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan inceleme sonucunda 34 GGA 90 plakalı otomobille tehlikeli hareketler sergileyen magandanın Serhad Özdemir (28) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahısın ifadesinde "Yol boştu o yüzden yaptım" dediği öğrenildi.



İşlemleri tamamlanan şahıs, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.