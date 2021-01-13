Karlı hava dalgası bu gece yurda giriş yapacak!

Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşüyor ve gece saatlerinden itibaren karlı hava dalgası yurdu etkilemeye başlayacak.

Türkiye’nin haftalardır beklediği soğuk ve yağışlı hava dalgası bu gece etkili olmaya başlayacak. Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre bu geceden itibaren yurda giriş yapacak olan karlı hava dalgası günlerce etkisini yitirmeyecek ve hava sıcaklıklarındaki düşüş devam edecek.

14 Ocak Perşembe gününden itibaren kendini göstermeye başlayacak olan kar yağışı kısa süreli olmayacak. Hava sıcaklıklarındaki düşüş sürecek, karlı hava dalgası 21 Ocak tarihine kadar İstanbul’da kalmaya devam edecek.

Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Ege Bölgesi’nin güneyi, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Bölgesi’nin sınır şehirleri hariç tüm bölgelerde kar kendini gösterecek. Sıcaklık düşüşü önümüzdeki hafta ortasına kadar sürecek.

Sağanak yağışlar bugün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne’nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne’nin güney kesimlerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla’nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.