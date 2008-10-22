Karl Marx zirveye oturdu!

Kapitalist sistemin kendi yarattığı içsel dinamiklerle bir gün yok olacağını söyleyen Marx'ın "Das Kapital"inin satışları patladı.



Marx'ın kitap satışları Almanya'da yüzde 300 oranında artış gösterdi.



"Burjuva kendi mezar kazıcılarını yaratacak", "Kapitalizm kendi kendini yok edecek" gibi tespitlerde bulunan Alman filozof, bu sözleri 19'uncu yüzyılda yazıya dökmüştü.



Aradan uzun yıllar geçtikten sonra çift kutuplu dünyanın sosyalist ve kapitalist güçlerinin soğuk savaşından kapitalizm galip çıkınca Karl Marx'a olan ilgi de azalmıştı. Ancak bugün yani 2008 yılında dünya "Karl Marx haklı mıydı?" sorusunu yeniden sormaya başladı. Bunun ardında ise Marx'ın sözlerini doğrularcasına "ekonomik kriz" yatıyor.



19'uncu yüzyılda kapitalist ekonominin çözümlemesini yapan Alman filozof birdenbire kapitalizmin tahtına oturarak en çok satılanlar listesinde zirveye yerleşti ve popüler oldu.



Karl Marx, Alman sosyal bilimci Friedrich Engels ile birlikte yazdığı ve 1848'de tamamlanan "Komünist Manifesto" kitabına "Kapitalizm, kendini yok etmeye yol açacak içsel dinamikler yaratacaktır, tıpkı feodalizm gibi..." sözleriyle başlamıştı.



Bugün yaşanan krizle birlikte kapitalizmi sorgulayanlar "Kapitalizmin çökmeye mahkum olduğunu" söyleyen Marx'ı okuyor.



İngiliz BBC televizyonu Alman filozofun satış patlamasını internet sitesinin ana sayfasından "Turning Red" yani "Kızıla Dönüş" başlığıyla duyurdu.



Alman yayınevleri özellikle "Das Kapital"in çok satıldığını belirtiyor. Son dönemlerde ekonomik kriz çıkana kadar satışları 200'lere düşen kitap 2008'de bin 500 adet sattı.



Marx'a yönelenlerin çoğunluğunu hakim ekonomik sistemden memnun olmayan gençler oluşturuyor. Yayıncılara göre sistemi sorgulayan gençler, aradıkları cevabı Marx'ın kitaplarında bulmayı umuyor.



Üç cilt olan "Das Kapital"in Türkçe çevirisi toplam 2 bin 106 sayfa.