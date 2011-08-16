Karl Marx yine sahnede!

T24 - Küresel kriz "kapitalizmin sonu mu geliyor" tartışmalarını yine başlatırken, kriz kâhini Roubini, "Eğer Marx haklıysa kapitalizmin sonu geldi" dedi.



Küresel ekonomide her kriz çıktığında sahne alan sosyalist teorisyen Karl Marx, bu krizde de yine adından söz ettirmeye başladı. 2008’deki krizi tahmin ederek ‘kriz kâhini’ unvanını kazanan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, “Karl Marx haklıysa bir noktadan sonra kapitalizm kendini yok edebilir. Piyasalar bu aşamada çalışmıyor” dedi. ABD’li milyarder işadamı Warren Buffet da, Marx’tan bahsetmese de zenginlerin fazlasıyla şımardığına dikkat çekti: Arkadaşlarım ve ben milyarder dostu Kongre tarafından bugüne kadar yeterince şımartıldık. Süper zenginlere yönelik vergiler arttırılmalı” dedi.

Uçurumdayız



Global ekonominin ABD, Euro Bölgesi ve Japonya öncülüğünde bir resesyon uçurumunun kenarına geldiğini belirten Roubini, hükümetlerin bundan korunmak için tamamen yanlış şeyler yapmakta olduğunu dile getirdi. ABD ve Euro Bölgesi gibi ekonomilerin daha fazla canlandırma önlemlerine ihtiyaç duymalarına rağmen bunun tersine yüksek borç yükü ile ezilen ekonomileri nedeniyle tasarruf tedbirleri almaya başladığını hatırlatan Roubini önümüzdeki iki üç aylık dönemde global ekonominin resesyona girmesi şansını yüzde 50 olarak gördüğünü belirtti.

Zenginler şımardı



Milyarder işadamı Warren Buffet da, ABD’nin bütçe açığı sorununu çözmek için Kongre’yi ülkenin süper zengin kesimine yönelik vergileri arttırmaya çağırdı. New York Times’a bir makale yazan Buffett, “Arkadaşlarım ve ben milyarder dostu Kongre tarafından bugüne kadar yeterince şımartıldık. Hükümetin artık fedakârlığın herkesçe paylaşılması konusunda ciddi girişimler yapmasının zamanıdır” dedi. Buffet, ödediği verginin 6.9 milyon dolar olduğunu söyledi. Buffet, “Bu büyük para gibi görünüyor ama ödediğim vergi benim vergiye tabi gelirimin sadece yüzde 17,4’üydü. Şirkette çalışan 20 kişinin herbirinin ödediği vergiden daha düşük bir oran” diye konuştu.

Marx neyi savunmuştu?



Her kriz dönemi gündeme gelen Karl Marx, aslında eserlerinde hiçbir zaman krizlerin kapitalizmi çökerteceğini savunmadı. Tam aksine Marx, kapitalizmin aynı zamanda bir krizler tarihi olduğunu söylemiş ve kriz dönemlerinde eğer işçi sınıfının bir çatışmaya girip kazanamaması durumunda yine kaybedenin işçiler olacağını ve kapitalizmin sermaye birikimini yenileyeceğini ileri sürmüştü. Marx’ın esas öngörüsü asıl olarak kriz dönemleri arasındaki sürenin kısalmasının, politik çatışmalara zemin hazırlayacağıydı. Son yıllarda Marx’ın bu öngörüsünün sürekli gündeme gelmesi de art arda çok fazla kriz yaşanmasıyla ilgili.