T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Karkamış'a havan mermisi isabet etti, Türkiye karşılık verdi

Suriye\'de IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) kontrolündeki Cerablus\'tan Türkiye tarafında Gaziantep\'in sınırdaki Karkamış ilçesine havan topu atışı yapıldığı, Türkiye\'ninse havan mermilerinin ateşlendiği noktalara topçu ateşi açtığı belirti

23 Ağustos 2016 12:51

Suriye'de IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) kontrolündeki Cerablus'tan Türkiye tarafında Gaziantep'in sınırdaki Karkamış ilçesine havan topu atışı yapıldığı, Türkiye'ninse havan mermilerinin ateşlendiği noktalara topçu ateşi açtığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) atılan havan mermilerinin Karkamış'taki bir evin bahçesine isabet ettiğini, ölen ya da yaralanan bulunmadığını aktardı.

Karkamış'a Pazartesi akşamı da 3 havan mermisi isabet etmişti.

Reuters haber ajansı, sınırda bulunan Türk topçu bataryalarının Suriye tarafındaki hedeflere 40 atış yaptığı bilgisini geçti.

Dün gelen haberler arasında Türkiye'nin Suriyeli silahlı muhaliflerin Türkiye tarafına geçişine izin verdiği ve IŞİD'in elindeki Cerablus'a yönelik yeni bir cephe açmaları için Karkamış'ta toplanmalarına müsaade ettiği aktarılmıştı.

BBC'nin Gaziantep'te konuştuğu bir Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi, yaklaşık 1500 silahlı muhalifin Karkamış'a geldiğini ve Türk topçusunun da desteğiyle Cerablus'u IŞİD'den almak için kuzeyden cephe açmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Cerablus'a doğru ilerlemeye çalışan bir diğer silahlı grup ise Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri.

Geçen hafta Menbic'i IŞİD'in elinden aldıktan sonra batıya doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Demokratik Güçleri, Cerablus'un güneyinde etkinliğini artırıyor.

Dün Türkiye tarafından yapılan topçu atışlarında Menbic'deki YPG'nin de hedef alındığı ifade edilmiş ve Cerablus'la eşzamanlı olarak Menbic'deki hedeflere 20 topçu atışı yapıldığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı, sınırdaki hareketliliğin arttığını ve Türkiye'nin Cerablus Karkamış hattına takviye tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk ettiğini ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suriye IŞİDDevleti)Cerablus TürkiyeGaziantepKarkamışTürkiyeIŞİDHaber AjansıPazartesiTürkSuriyeTürkiye SuriyeliCerablusSuriye OrdusuCerablus IŞİDSuriye KürtYPGSuriye Demokratik GüçleriMenbic IŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24