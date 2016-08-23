Karkamış'a havan mermisi isabet etti, Türkiye karşılık verdi

Suriye'de IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) kontrolündeki Cerablus'tan Türkiye tarafında Gaziantep'in sınırdaki Karkamış ilçesine havan topu atışı yapıldığı, Türkiye'ninse havan mermilerinin ateşlendiği noktalara topçu ateşi açtığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) atılan havan mermilerinin Karkamış'taki bir evin bahçesine isabet ettiğini, ölen ya da yaralanan bulunmadığını aktardı.

Karkamış'a Pazartesi akşamı da 3 havan mermisi isabet etmişti.

Reuters haber ajansı, sınırda bulunan Türk topçu bataryalarının Suriye tarafındaki hedeflere 40 atış yaptığı bilgisini geçti.

Dün gelen haberler arasında Türkiye'nin Suriyeli silahlı muhaliflerin Türkiye tarafına geçişine izin verdiği ve IŞİD'in elindeki Cerablus'a yönelik yeni bir cephe açmaları için Karkamış'ta toplanmalarına müsaade ettiği aktarılmıştı.

BBC'nin Gaziantep'te konuştuğu bir Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi, yaklaşık 1500 silahlı muhalifin Karkamış'a geldiğini ve Türk topçusunun da desteğiyle Cerablus'u IŞİD'den almak için kuzeyden cephe açmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Cerablus'a doğru ilerlemeye çalışan bir diğer silahlı grup ise Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri.

Geçen hafta Menbic'i IŞİD'in elinden aldıktan sonra batıya doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Demokratik Güçleri, Cerablus'un güneyinde etkinliğini artırıyor.

Dün Türkiye tarafından yapılan topçu atışlarında Menbic'deki YPG'nin de hedef alındığı ifade edilmiş ve Cerablus'la eşzamanlı olarak Menbic'deki hedeflere 20 topçu atışı yapıldığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı, sınırdaki hareketliliğin arttığını ve Türkiye'nin Cerablus Karkamış hattına takviye tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk ettiğini ifade etmişti.