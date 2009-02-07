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'Karizma olunmaz doğulur'

Milli akımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, katıldığı programda izleyicilere karizma dersi verdi.

07 Şubat 2009 02:00

Fatih Terim, "Ne Varsa Sende Var" programında izleyicilere karizma dersi verdi!
Milli akımlar Teknik Direktörü, sunucu Sedef İybar'ın karizmayla ilgili sorusu üzerine, zorlamayla karizmatik olunamayacağını söyledi.

Herşeyin doğalı güzeldir

Star TV’de yayınlanan programın bu haftaki konukları Fatih Terim ile Dilek Hanif’ti...
Sedef İybar, bir uzman gözüyle yorumlaması için Hanif'e Fatih Hoca’nın karizmasını sordu. Başarılı modacı “Karizma, hakkını ve ait olduğu yeri Fatih Hoca’da buldu. O, karizma denince akla gelen ilk isim” dedi. Bunun üzerine söze Terim girdi ve zorla karizmatik olunamayacağını vurguladı: “Karizma olunmaz, karizma doğulur. Her şeyin doğalı tat verir. Karizma da doğal olduğunuzda ortaya çıkan bir durumdur.”

Benim yerim mutfak değil

Programda ev hayatına dair de açıklamalar yapan Terim, mutfakta çok başarısız olduğunu itiraf etti: “Ben, girdiğim mutfağı felaket dağıtırım, zaten yaptıklarımdan da lezzet alamazsınız. Yıllarca bekar yaşadım, ama mutfakla bir türlü barışamadım. Eşim Fulya çok lezzetli yemekler yapar mesela, parmaklarınızı yersiniz. Ama mutfak benim yerim değildir. Gerekirse tavanın dibini ekmekle şöyle bir sıyırarak yerim, yeter. Yani çok iyi bir tüketiciyimdir.”

(Hürriyet)

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