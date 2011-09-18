Kariyerli yalnızları tanıştırıyor

T24-

ABHürriyet'in haberine göre, henüz 11 yaşındayken ailesiyle birlikte İskoçya’ya taşınan İstanbul doğumlu Beri Meriç, ABD’nin en önemli ve köklü üniversiteleri tarafından oluşan Ivy League’in sekiz üyesinden biri olan Brown Üniversitesi’nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler okudu. Ünlü yatırım bankası Morgan Stanley’de çalışan Meriç, Harvard Business School’a kabul edilmesi sonrasında Alman Philipp Triebel ile Ivydate.com isimli çöpçatanlık sitesini kurdu.Meriç üyelikle ilgili şu bilgileri verdi: “Belirlenen profile uygun olduğu sürece dışarıdan da üye kabul ediyoruz, ancak Ivy League okulundan mezun olmayan iki insan sitede birbirlerini göremiyorlar. Siteye üye olan herkese her hafta birkaç üyenin profilini gönderiyoruz. Sitenin yüzde 55’ini kadın üyelerimiz oluşturuyor. Üyenin beğendiği kişiyle iletişime geçmesi için aylık 40 dolar ödemesi gerekiyor.”