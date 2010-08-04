T24 LogoT24 Logo
Dünya

KARİYER BİTİREN MUHABİRE PENTAGON'DAN VETO WASHINGTON (A.A)

04 Ağustos 2010 16:12

-KARİYER BİTİREN MUHABİRE PENTAGON'DAN VETO WASHINGTON (A.A) - 04.08.2010 - Afganistan'daki uluslararası güçlerin eski komutanı General Stanley McChrystal'in askeri kariyerinin bitmesine yol açan Rolling Stone dergisinin muhabirinin, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin yanında çalışma isteği Pentagon tarafından reddedildi. Savunma Bakanlığı sözcüsü David Lapan, serbest gazetecilik yapan Michael Hastings'in, gelecek ay Amerikan güçlerine "iliştirilme" isteğinin geri çevrildiğini söyledi. Lapan, "iliştirilmenin" temel unsurunun gazetecilerin çalıştıkları yerin kurallarına uyacağı konusundaki güven olduğunu, Afganistan'daki komutanın bu olayda güven unsurunun bulunmadığına karar verdiğini söyledi. Roling Stone dergisinde Hastings'in kaleme aldığı yazıda, McChrystal'in, Obama yönetiminin önemli isimleriyle yaşadığı sorunları ve emrindeki askerleri bile kendi stratejisinin savaşı kazandıracağına ikna edemediğini yazmıştı. Dergide bir yardımcısının, McChristal'in Obama ile Oval ofiste yaptığı daha ilk görüşmede "hayal kırıklığına uğradığını" söylediği belirtilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24