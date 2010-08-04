-KARİYER BİTİREN MUHABİRE PENTAGON'DAN VETO WASHINGTON (A.A) - 04.08.2010 - Afganistan'daki uluslararası güçlerin eski komutanı General Stanley McChrystal'in askeri kariyerinin bitmesine yol açan Rolling Stone dergisinin muhabirinin, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin yanında çalışma isteği Pentagon tarafından reddedildi. Savunma Bakanlığı sözcüsü David Lapan, serbest gazetecilik yapan Michael Hastings'in, gelecek ay Amerikan güçlerine "iliştirilme" isteğinin geri çevrildiğini söyledi. Lapan, "iliştirilmenin" temel unsurunun gazetecilerin çalıştıkları yerin kurallarına uyacağı konusundaki güven olduğunu, Afganistan'daki komutanın bu olayda güven unsurunun bulunmadığına karar verdiğini söyledi. Roling Stone dergisinde Hastings'in kaleme aldığı yazıda, McChrystal'in, Obama yönetiminin önemli isimleriyle yaşadığı sorunları ve emrindeki askerleri bile kendi stratejisinin savaşı kazandıracağına ikna edemediğini yazmıştı. Dergide bir yardımcısının, McChristal'in Obama ile Oval ofiste yaptığı daha ilk görüşmede "hayal kırıklığına uğradığını" söylediği belirtilmişti.